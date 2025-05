Como está a jovem 'mais peluda do mundo' 15 anos após recorde?

A tailandesa Supattra Sasupan ganhou em 2010 o título de adolescente mais peluda do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes. Hoje, com 25 anos, ela não tem a mesma aparência pela qual ficou conhecida.

Antes e depois

Nat, como é conhecida, foi alvo de bullying quando entrou no colégio. Ela conseguiu mostrar que era igual a todos e chegou a ser uma das mais populares da escola. Adorava cantar, dançar e atuar, além de ser uma das melhores alunas da classe.

Não me sinto diferente de ninguém e tenho muitos amigos na escola. Ser peluda me torna especial.

Supattra Sasupan, quando apareceu no programa de TV do Guinness World Records na Itália

Ela tinha o corpo e o rosto cheios de pelos. O crescimento anormal de pelos é chamado de hipertricose e, no caso dela, era causado pela síndrome de Ambras. Nat é uma das poucas dezenas de casos conhecidos no mundo.

Hoje, aos 25 anos, Supattra aparece sem os pelos Imagem: Facebook/supattra.sasupan

Desde nova, ela demonstrava ter autoconfiança e dizia não se importar com a condição. "Sou do jeito que sou. Nem fico pensando nisso", disse em entrevista ao canal de TV americano NBC.

Há alguns anos, ela mostra o rosto sem pelos. No Facebook, fotos dela sozinha ou com o companheiro contam parte de sua rotina. No começo de abril, o casal comemorou sete meses de relacionamento.

Nat não detalha em suas redes sociais o motivo pelo qual está sem pelos no rosto. Mas, segundo uma publicação do Guinness, ela mesma se depila regularmente.

O que é hipertricose?

A hipertricose ficou conhecida por séculos como a "síndrome do lobisomem". O termo, porém, desumaniza pessoas que sofrem com a doença. O primeiro caso conhecido de alguém com a condição foi o do espanhol Petrus Gonsalvus ou Pedro González, nascido em 1537 e morto em 1618, de Tenerife.

Ele ganhou o apelido de "Lobisomem das Canárias". Ele serviu desde os 10 anos de idade como entretenimento na corte do rei Henrique 2º da França, justamente pela aparência. De acordo com historiadores, Pedro foi mandado como um "presente" da coroa dos Países Baixos, casou-se com uma dama da corte francesa e acabou tendo filhos com hipertricose que também se tornaram uma curiosidade. Acredita-se que a sua vida foi a inspiração para o conto de fadas "A Bela e a Fera".

Acompanhamento de saúde mental é essencial. Quando a hipertricose não está relacionada a uma causa hormonal, a doença geralmente não afeta o desenvolvimento físico da criança, mas pode ter um impacto emocional como tristeza e distanciamento de colegas. Nestes casos, ajuda profissional é bem-vinda, além de uma rotina de contatos sociais saudáveis.