Racismo em escolas tem segregação racial e bullying: 'Reflexo da sociedade'

A história da bolsista de 15 anos vítima de racismo no Colégio Mackenzie, em São Paulo, não é um caso isolado. Pelo país, há registros recentes de segregação racial em sala de aula e bullying digital contra alunos negros.

Violência é recorrente no ambiente escolar

Comissão antirracista de pais do Colégio Equipe vê relação com caso no shopping Higienópolis. Há um mês, dois alunos negros foram alvo de abordagem racista de uma segurança do local, perto do Colégio Mackenzie. O episódio mobilizou 500 manifestantes em um ato dentro do estabelecimento.

"Padrão inaceitável de racismo e negligência institucional", avalia a comissão. "É mais um caso de violência racial no bairro Higienópolis. Não há mais espaço para omissão", diz Priscilla Cabral, diretora de comunicação do Todos Pela Educação.

"Problema crônico". Membro do Uneafro Brasil, Douglas Belchior cobra um posicionamento mais eficiente do poder público e das escolas. "É preciso efetivar uma política pública para combater o racismo sistêmico, que é um problema crônico no Brasil. A escola é um reflexo da sociedade, que é pobre, desigual, violenta e racista", diz.

As vítimas de bullying em escolas são, em sua maioria, pessoas pretas e bolsistas, que sofrem discriminação pela cor da pele e por questões sociais. Também há discriminação em relação a religiões de matriz africana no ambiente escolar. É a discriminação contra os mais vulneráveis. Ana Paula Siqueira, SOS Bullying

Outros casos

Autoridades denunciaram caso de segregação pela cor da pele entre crianças de uma creche no interior catarinense. Caso ocorreu em fevereiro deste ano. No mesmo mês, o Colégio Santa Cruz, em São Paulo, suspendeu 34 alunos por racismo e bullying contra colegas em um grupo de WhatsApp.

Mulher registrou ocorrência por racismo contra seu filho de 11 anos. Ela denunciou o caso em novembro de 2024 após verificar que ele havia recebido mensagem de um colega em uma escola na capital paulista, que se referia a ele como "macaco". No ano passado, a Câmara de Vereadores recebeu audiência pública da Câmara dos Deputados, que tratou sobre o racismo nas escolas.