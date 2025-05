'É bonito e brasileiro': quem é o padre que viralizou no anúncio do papa

A Igreja Católica escolheu ontem Leão 14 como novo líder da Igreja Católica e sucessor de Francisco, que morreu em abril. No meio da comoção do anúncio, um padre brasileiro que estava no Vaticano acompanhando o evento chamou atenção e foi chamado de ''gato'' nas redes sociais.

Quem é ele

O padre que viralizou é Jefferson Merighetti, de 46 anos. No vídeo que circula nas redes sociais desde ontem, ele grava uma entrevista quando é elogiado por uma conterrânea na praça de São Pedro. ''Gente, o padre é bonito e é brasileiro'', diz a mulher. Na sequência, ele olha para câmera e ri do comentário.

O religioso virou assunto entre os internautas. ''Um papa desse nível ia elevar o número de católicas'', escreveu uma pessoa. ''Deus, me perdoe por todos os pensamentos que vieram a minha cabeça'', comentou outra.

''Viva o papa'', diz a legenda do cartaz Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Natural do Rio de Janeiro, ele atualmente mora em Roma. Jefferson é sacerdote da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e foi para a capital italiana fazer mestrado em Bens Culturais na Universidade Gregoriana. Além disso, é especialista em História da Arte Sacra. Ao UOL, a Arquidiocese afirmou que ele concilia seu cargo na condição de estudante.

Ele também se denomina ''concierge cultural''. Ou seja: atua como um guia cultural e de experiências, acompanhando clientes em atividades culturais, gastronômicas e turísticas. ''Farei sua viagem diferenciada!'', afirma.

Jefferson se formou em Comunicação Social pela PUC-RJ em 2015. O religioso já foi padre responsável por duas paróquias no Rio de Janeiro, a de Santa Clara e a de Nossa Senhora da Cabeça. Por 11 anos, também foi diretor-executivo da Jornada Mundial da Juventude, um encontro anual que reúne jovens católicos para conhecer o papa.

Ele já tem mais de 19 mil seguidores no Instagram. O número aumentou significativamente após o sucesso do vídeo. Em seu perfil social, o padre compartilha suas experiências religiosas e culturais na Itália, mostrando aos seguidores museus e catedrais famosas do país. Também costuma postar foto com a família, principalmente com a mãe, irmã e sobrinha.