'Bed rotting': veja produtos para usar à noite e acordar com pele renovada

Com mais de 57 milhões de visualizações no Tik Tok, o "bed rotting", hábito de permanecer longos períodos na cama para realizar atividades passivas, é uma estratégia da Geração Z para desestressar.

E que tal aproveitar esse tempinho para cuidar da sua beleza? O Guia de Compras UOL selecionou dez produtos para usar na hora de dormir para deixar sua pele, seus lábios e seus cabelos lindos. Confira:

EmbedUOL :: Hidratante noturno facial Dove Regenerative

Promete aumentar a produção de nove tipos de colágeno, reforçando a barreira da pele em até três vezes.

Com o uso prolongado, melhora a aparência de linhas finas e dá uniformidade ao tom da pele.

Possui niacinamida e pró-retinol, dois ingredientes que estimulam a regeneração, nutrem a pele e ajudam a manter a hidratação, auxiliando a renovação noturna.

EmbedUOL :: Sérum retinol noturno antirrugas Revitalift, de L'Oréal Paris

Possui alta concentração de retinol puro, ativo que deve ser aplicado à noite e é capaz de suavizar os sinais de envelhecimento, reduzir as rugas visíveis e trazer de volta a firmeza da pele.

A marca aconselha usar três a quatro gotas no rosto limpo à noite antes de hidratar. Vale também começar com uma noite na semana e ir aumentando aos poucos, para evitar irritação.

EmbedUOL :: Gel-Creme Retinol, Creamy Skincare

Possui 0,3% de retinol puro, que promete melhorar rugas profundas e uniformizar a textura e o tom da pele.

Estimula a produção de colágeno e melhora a aparência da pele.

Traz também nano-vitamina C e phloretin, para prevenir e clarear manchas e rugas causadas pelo sol e pela idade, além de controlar a oleosidade.

EmbedUOL :: Creme antissinais Eye Rescue Night Cream, de Océane

Promete restaurar e hidratar a área dos olhos enquanto você dorme.

Possui manteiga de karité, esqualano, óleo de rosa-mosqueta, niacinamida, vitamina C e peptídeos para reter a umidade na região, melhorando linhas finas, suavizando olheiras e mantendo a hidratação da delicada pele da área.

EmbedUOL :: Máscara noturna labial Lip Sleeping Mask Ex, da Laneige

Hit no Tik Tok, a máscara promete lábios suaves e firmes no dia seguinte.

Segundo a marca, o produto derrete suavemente a pele morta durante a noite graças à sua fórmula, que tem um complexo de frutas ricas em vitamina C (como framboesa, morango, cranberry e extratos de mirtilo).

Traz ainda ácido hialurônico na fórmula para absorver e reter a umidade durante a noite.

EmbedUOL :: Máscara labial noturna Lip Repair Niina Skin, de Eudora

Promete reparar os danos nos lábios (como rachaduras) na primeira noite de sono.

Possui ácido hialurônico, óleo de semente de uva e colágeno vegetal.

Proporciona até 24h de hidratação, segundo a marca, além de proteger contra o ressecamento, formando uma película que repõe a hidratação dos lábios.

Tem textura amanteigada, não pegajosa.

EmbedUOL :: Creme Noturno Anti-travesseiro Cachos Longos dos Sonhos, de Elseve

O produto de tratamento noturno promete proteger os cachos dos efeitos do travesseiro, mantendo a definição durante a noite.

Segundo a marca, o creme proporciona dez vezes mais nutrição e duas vezes menos frizz ao acordar.

EmbedUOL :: Night Spa Sérum Capilar Noturno, de Truss

Promete fios hidratados e reconstruídos, com brilho e cutículas seladas.

Controla o frizz e, segundo a marca, combate o envelhecimento precoce dos fios.

Possui ação nutritiva e reparadora, com ativos como bio-Cisteína e ceramidas, que penetram na fibra capilar para reparar e proteger o cabelo.

EmbedUOL :: Sérum de tratamento noturno Beauty Sleep Night, da Braé

Sérum de tratamento noturno para cabelos ressecados e secos que promete nutrir e proteger os fios das agressões externas.

Deve ser usado antes de dormir, no comprimento e nas pontas dos cabelos úmidos ou secos com uma quantidade adequada para cobrir os fios. Se aplicar no cabelo molhado, seque-o primeiro com uma toalha, massageie suavemente até completa absorção, reaplique conforme necessário para nutrição adicional à noite.

Uma dica: se tiver cabelos cacheados, dá até para aplicar de dia, para reativar os cachos. Funciona bem e o cabelo fica macio.

EmbedUOL :: Sérum noturno Nutritive 8h Magic Night, de Kérastase

Ideal para cabelos secos e que precisem de nutrição profunda.

Promete proteger contra o efeito da fricção com o travesseiro.

Restaura a hidratação da fibra com ação de oito horas, segundo a marca.

