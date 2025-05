Primeiras declarações do papa Leão XIV são elogiadas por líderes mundiais

Líderes de todo o mundo comentaram a escolha do cardeal Robert Prevost. O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e o presidente russo, Vladimir Putin, falaram em "momento significativo", "apoio moral" e "diálogo construtivo". Já o presidente de Israel, Isaac Herzog, expressou o desejo de "melhorar o relacionamento" entre seu país e o Vaticano. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a "continuidade ao legado do papa Francisco".

Durante seu discurso, Leão XIV pediu pela paz "desarmada e desarmante", além da ajuda dos fiéis em meio às guerras na Ucrânia e em Gaza. Para Lual, "não precisamos de guerras, ódio e intolerância". "Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo. Que o papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo", afirmou.

Em um comunicado emitido pelo Kremlin, o presidente russo disse confiar "que o diálogo construtivo e a cooperação entre a Rússia e o Vaticano continuem se desenvolvendo com base nos valores cristãos que nos unem". Já o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, pediu o apoio de Leão XIV na guerra contra a Rússia. "Neste momento decisivo para o nosso país, esperamos o apoio moral e espiritual contínuo do Vaticano para restaurar a justiça e alcançar uma paz duradoura. Desejo a Sua Santidade Leão XIV sabedoria, inspiração e força - tanto espiritual quanto física - para cumprir sua nobre missão."

O presidente israelense Isaac Herzog, após falar no desejo de melhor relação entre Israel e o Vaticano, defendeu o "fortalecimento da amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e ao redor do mundo". "Que seu papado seja um período de construção de pontes e entendimento entre todas as crenças e povos. Que possamos ver o retorno imediato e seguro dos reféns ainda mantidos em Gaza e uma nova era de paz em nossa região e em todo o mundo", disse.

DIÁLOGO

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, publicou um comunicado nas redes sociais parabenizando o novo papa. "Desejamos que seu pontificado seja guiado pela sabedoria e pela força, enquanto ele lidera a comunidade católica e inspira o mundo por meio de seu compromisso com a paz e o diálogo", escreveu. A Casa Real espanhola também emitiu um comunicado elogiando o apelo de Leão XIV pela paz. "(Seu pedido) nos inspira, nos encoraja e reflete os desejos e sentimentos mais profundos do povo espanhol", afirmou. Sobre o mesmo tema falou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. "Reafirmo nossa convergência humanista em prol da paz e da prosperidade."

Também a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni elogiou o chamado de Leão XIV "à paz, à fraternidade e à responsabilidade". "Um legado espiritual que segue o caminho traçado pelo papa Francisco e que a Itália olha com respeito e esperança", escreveu.

MAZELAS

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer falou em um "novo capítulo" para a liderança da Igreja Católica. "Como o papado de Francisco mostrou, a Santa Sé tem um papel especial para unir pessoas e nações para tratar as maiores mazelas dos nossos tempos; especialmente em relação às mudanças climáticas, redução da pobreza e promoção da paz e da justiça ao redor do mundo", disse.

"Uno-me aos católicos do Canadá e de todo o mundo para felicitar o Cardeal Robert Francis Prevost pela sua eleição como papa. A fumaça branca que se eleva sobre a Capela Sistina assinala o início de um novo papado, um momento de renovação, esperança e unidade para mais de um bilhão de fiéis em todo o mundo. Este é um momento histórico para a comunidade católica e para todos aqueles que buscam a orientação do Vaticano", disse o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. "Em um momento de profundos desafios globais, que seu pontificado seja marcado pela sabedoria, pelo discernimento, por um profundo compromisso com o bem comum e pela dignidade de todos."

Javier Milei, presidente da Argentina, disse esperar "um novo capítulo" para a Igreja. "Mais do que nunca, esperamos que a voz do papa ressoe com força na defesa dos pilares que sustentaram a civilização: a vida, como dom principal; a liberdade, como dom sagrado do Criador; e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos", disse.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.