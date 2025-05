Forte virada no tempo baixa temperaturas em SP no fim de semana

Depois de dias com calor acima da média para a época, São Paulo voltará a ter temperaturas mais amenas, segundo previsão da Climatempo.

Queda brusca

Os paulistanos devem se preparar para uma virada no tempo no final desta semana. A capital, que alcançou temperaturas próximas aos 30ºC nos últimos dias, terá uma frente fria que chegará com força no próximo domingo.

A mudança no tempo começa na tarde de sábado, segundo a Climatempo. Neste período, pancadas de chuva podem ocorrer em várias regiões do estado, incluindo a capital. A chuva segue ao longo da noite e se estende até o domingo.

Para o domingo, há um alerta para queda brusca de temperatura. A diferença entre as temperaturas máximas previstas para o sábado e o domingo é de 10ºC —30ºC no sábado e apenas 20ºC para o dia seguinte. O Dia das Mães deve ser nublado e com pancadas de chuva, especialmente à noite.

O frio se intensifica ainda mais no começo da próxima semana, mas não há previsão de chuva. Entre segunda e quinta, a mínima deve ficar entre 13ºC e 14ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 23ºC.

As condições vistas ao longo desta semana em São Paulo configuram o chamado "veranico", combinação do calor com a ausência de chuva em pleno outono. O evento acontece geralmente entre maio e agosto e é definido, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por uma sequência de dias sem chuva, com pouco vento e temperaturas acima da média.

Frio também deve atingir outras áreas do estado

Em boa parte do estado, as temperaturas devem diminuir nos próximos dias. No entanto, o frio previsto para a capital não deve atingir o interior, que deve manter temperaturas máximas próximas aos 30ºC em cidades como Jales, Ribeirão Preto, Marília e Igarapava.

A frente fria vai atuar em Ubatuba, no litoral norte. Na cidade, a temperatura no domingo deve ficar entre 15 e 21ºC, com risco de temporal pela manhã. Na segunda, a chuva persiste e a temperatura cai mais um pouco: a máxima não deve ultrapassar os 18ºC. Ao longo da semana, a previsão indica um ligeiro aumento na máxima, que deve ser de 21ºC.

A cidade de Itararé, na divisa com o Paraná, vai esfriar também a partir do domingo. A mínima para o Dia das Mães é a mesma prevista para a segunda: 12ºC, sem previsão de chuva. Nos dias seguintes, a mínima deve ficar entre 13ºC e 14ºC, e a máxima, entre 21ºC e 23ºC.

Veja a previsão na capital para os próximos dias:

Sexta: 18ºC a 31ºC

Sábado: 20ºC a 30ºC

Domingo: 14ºC a 20ºC

Segunda: 13ºC a 19ºC

Terça: 13ºC a 23ºC

Quarta: 14ºC a 23ºC