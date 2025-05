Presidente do Fed de NY diz que política comercial aumentará os riscos econômicos

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que a política comercial dos Estados Unidos está aumentando os riscos negativos para a economia.

"Claramente, com o rumo que as tarifas e a política comercial estão tomando, isso aumentará os riscos" de crescimento mais lento, maior desemprego e inflação "um pouco mais alta", disse Williams após um discurso na Islândia.

"Minha opinião" é que o crescimento provavelmente será "consideravelmente mais lento" este ano em relação ao ano passado, com o aumento do desemprego, disse ele.

Em discurso preparado para uma conferência na Islândia, Williams afirmou que a incerteza é grande no momento e prevalecerá por algum tempo.

"Estamos vivendo um momento de grande incerteza e mudança", disse ele.

"Não há dúvida de que a incerteza continuará a ser a característica determinante do cenário da política monetária no futuro previsível", disse Williams, acrescentando que "isso é um resultado direto das mudanças estruturais no ambiente econômico global, como as impostas pela inteligência artificial, desglobalização e inovações no sistema financeiro".

(Reportagem de Michael S. Derby)