Preço do minério de ferro encerra semana com poucas oscilações na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro foram negociados em uma faixa estreita nesta sexta-feira, com os investidores ponderando as perspectivas de alívio das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos com uma demanda sazonalmente fraca do principal consumidor, a China.

O contrato setembro do minério de ferro na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas em baixa de 0,57%, a 696 iuanes (US$96,06) a tonelada métrica, registrando uma queda de 1,2% nesta semana.

O minério de ferro de referência na bolsa de Cingapura subia 0,5%, a US$97 a tonelada, por volta das 8h45, registrando ganhos semanais de 1,5%.

Os Estados Unidos revelaram detalhes de um novo acordo comercial com a Grã-Bretanha e o presidente Donald Trump também previu que as tarifas punitivas dos EUA sobre Pequim, de 145%, provavelmente seriam reduzidas, o mais recente sinal de um tom mais suave entre as duas superpotências.

Mas analistas e traders mantiveram uma postura cautelosa antes das negociações sino-americanas programadas para este fim de semana.

Embora a demanda de minério no curto prazo tenha permanecido resiliente, os sinais de enfraquecimento do consumo de aço ameaçaram impedir qualquer espaço de alta, disseram os analistas.

