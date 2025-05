Preço do café moído sobe mais de 80% em 12 meses até abril e tem maior alta desde o Plano Real

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O café moído acumulou inflação de 80,2% nos 12 meses encerrados em abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, ao divulgar os dados do IPCA.

Segundo o IBGE, essa é a maior variação acumulada em um período de 12 meses desde o início do Plano Real, em julho de 1994.

O instituto informou que, considerando o período de junho de 1994 a maio de 1995, o aumento acumulado do preço do café moído chegou a 85,50%, mas esse cálculo engloba o último mês antes da vigência do real.

Somente em abril de 20225 o preço do café moído subiu 4,48%, uma desaceleração ante alta de 8,14% em março.

Os preços dos alimentos em geral vêm pressionando a inflação no Brasil, em meio a questões climáticas. O IPCA subiu 0,43% em abril, tendo como maior peso no índice os custos de Alimentação e Bebidas, que avançaram 0,82%.

Com isso, a taxa em 12 meses do indicador que serve de baliza para a meta oficial de inflação chegou a 5,53% em abril, o maior valor desde fevereiro de 2023 (5,60%). A meta contínua é de 3,0%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

(Por Rodrigo Viga Gaier)