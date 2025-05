Porto Seguro eleva lucro do 1º tri em quase 28%

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo segurador Porto Seguro, que tem o Itaú Unibanco como um dos principais acionistas, teve lucro líquido de R$832,3 milhões no primeiro trimestre, alta de 27,8% sobre o desempenho de um ano antes, com aumento de 14,6% na receita total.

A companhia apurou um índice de rentabilidade ROAE de 23,9% ante 20,9% no primeiro trimestre do ano passado e 20,3% no quarto trimestre de 2024. O indicador de eficiência operacional fechou março em 10,9% ante 11,4% no primeiro trimestre do ano passado.

Os prêmios retidos cresceram 12,9% no trimestre sobre um ano antes, os sinistros líquidos avançaram 14,4% e as perdas de crédito subiram 12,9%.

A sinistralidade do setor de veículos, um dos principais segmentos de atuação da empresa, atingiu 60,1% no primeiro trimestre, crescendo 3,9 pontos percentuais ante um ano antes e ficando também acima do final de 2024.

"A sinistralidade do trimestre foi impactada por uma frequência levemente maior de eventos e pela comparação com uma sinistralidade no primeiro trimestre de 2024 significativamente menor do que a média histórica para este período do ano", afirmou a Porto Seguro.

