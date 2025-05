Exército do Paquistão diz que Índia lançou mísseis balísticos que caíram em território indiano

KARACHI (Reuters) - O porta-voz do Exército do Paquistão alegou que a Índia lançou mísseis balísticos que caíram em território indiano, anunciando o fato em uma declaração repentina na emissora nacional à 1h50 no sábado (horário local), sem fornecer detalhes para apoiar a alegação.

"Quero lhes dar a notícia chocante de que a Índia disparou seis mísseis balísticos de Adampur. Um dos mísseis balísticos foi atingido em Adampur, e o restante dos cinco mísseis foi atingido na área de Amritsar, no Punjab indiano", disse o porta-voz do Exército em sua breve declaração em vídeo.

O comissário distrital de Amritsar, em uma mensagem de texto entre sexta-feira e sábado, disse: "Não entrem em pânico. A sirene está tocando, pois estamos sob alerta vermelho. Não entrem em pânico, como antes, mantenham as luzes apagadas e se afastem das janelas. Nós os informaremos quando estivermos prontos para retomar o fornecimento de energia".

(Reportagem de Ariba Shahid, em Karachi, e Saurabh Sharma, em Amritsar)