Papa seguiu 'procedimentos' da Igreja em casos de abusos, segundo bispo peruano

Quando era bispo, Leão XIV "respeitou os procedimentos" internos da Igreja diante de casos de agressão sexual, disse nesta sexta-feira o prelado Edison Farfán, seu sucessor na diocese em Chiclayo.

Farfán refutou assim as acusações contra o novo papa de que teria acobertado supostos responsáveis do clero católico.

As ONGs SNAP e Bishop Accountability, que defendem as vítimas de agressões sexuais, consideraram ambivalente a gestão das denúncias por parte do então bispo Robert Francis Prevost.

A polêmica "saiu em todos os meios de comunicação tentando desacreditar [Prevost], dizendo que ele não fez nada", assinalou Farfán em coletiva de imprensa.

"Isso é mentira, ele ouviu [as partes] e respeitou os procedimentos", frisou.

O pontífice esteve à frente da diocese de Chiclayo, no norte do Peru, entre 2015 e 2023.

Um sacerdote dessa diocese foi acusado em 2022 de abusar sexualmente de pelo menos três meninas.

Segundo a Rede de Sobreviventes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), as vítimas apresentaram, em vão, suas acusações ao bispado e acabaram recorrendo à Justiça civil.

Prevost "não abriu uma investigação" e "enviou informação inadequada para Roma", por isso "a diocese permitiu que o sacerdote [incriminado] continuasse oficiando missa".

Contudo, o bispo Farfán insistiu em que seu antecessor investigou sim o caso, ouviu todas as partes e que o procedimento continua.

"No processo canônico, é preciso ir até o final, respeitando os procedimentos", explicou, ao acrescentar que "isso não acontece da noite para o dia".

Além disso, o sacerdote "foi enviado imediatamente para casa", disse à AFP Fidel Purisaca, diretor de comunicações da diocese.

Por recomendação do bispado, o sacerdote também foi denunciado criminalmente, mas o caso prescreveu, detalhou.

