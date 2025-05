Papa Leão tem agenda cheia e herda muitos eventos de Francisco

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 está no cargo há apenas um dia e já enfrenta uma agenda cheia de serviços religiosos, reuniões diplomáticas e eventos do Ano Santo, muitos dos quais já haviam sido definidos para seu antecessor, Francisco, que morreu em 21 de abril aos 88 anos de idade.

Depois de presidir uma missa com cardeais na Capela Sistina nesta sexta-feira, o próximo compromisso público do papa será uma reunião com os religiosos no sábado, seguida pelas orações do meio-dia no domingo, na varanda principal da Basílica de São Pedro.

Segundo o Vaticano, a missa de posse do primeiro pontífice dos Estados Unidos nos 2 mil anos de história da Igreja Católica Romana será realizada na praça de São Pedro em 18 de maio.

Antes, em 12 de maio, o novo papa se reunirá com os milhares de jornalistas que cobriram o conclave. No dia 16, ele terá uma audiência com diplomatas credenciados junto à Santa Sé, o menor Estado independente do mundo.

A primeira audiência geral semanal de Leão com os fiéis está marcada para o próximo dia 21. Ele também tomará posse das três basílicas de Roma: São Paulo Extramuros, em 20 de maio, e São João de Latrão e Santa Maria Maior, onde o papa Francisco foi enterrado, em 25 de maio.

Além da carga de trabalho inicial, há ainda o Ano Santo de 2025, também conhecido como Jubileu, que ocorre tradicionalmente a cada 25 anos, atraindo milhões de peregrinos a Roma para um fluxo contínuo de eventos.

Reuniões especiais para celebrar grupos específicos da Igreja, como corais, famílias e o clero, estão planejadas de maio até o final do ano, incluindo um grande jubileu da juventude de 28 de julho a 3 de agosto.

Um dos destaques do calendário católico de 2025 é a canonização do primeiro santo da geração millennial, Carlo Acutis. Marcado para 27 de abril, o processo precisou ser adiado por conta do falecimento de Francisco. A nova data ainda será decidida.

VIAGENS AO EXTERIOR

Novos papas podem causar uma grande impressão em suas primeiras viagens ao exterior, e caberá a Leão decidir suas prioridades.

No entanto, o pontífice terá que tomar uma decisão rápida sobre cumprir ou não um compromisso assumido por Francisco. O falecido papa visitaria a Turquia no final deste mês para celebrar o 1.700º aniversário do Concílio de Niceia, hoje a cidade de Iznik.

Na viagem, Leão poderia se encontrar com o patriarca Bartolomeu, líder espiritual da Igreja Ortodoxa Oriental -- uma reunião que simbolizaria um compromisso renovado com a unidade cristã.

O papa também herdará o Sínodo da Sinodalidade, um processo em andamento de consulta global lançado por Francisco em 2021 com o objetivo de tornar a Igreja mais inclusiva e colaborativa. Dez grupos de trabalho devem apresentar suas conclusões em junho sobre temas delicados, como o papel das mulheres na Igreja. Em março, Francisco estendeu a iniciativa até 2028.

(Reportagem de Crispian Balmer)