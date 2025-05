Entre EUA, Peru e o Vaticano: a trajetória de Leão 14 até o papado

Do UOL, em São Paulo

Após a fumaça branca, o mundo deu as boas vindas ao primeiro papa norte-americano da história. O agora papa Leão 14, Robert Francis Prevost é tido como discreto, culto e grande admirador do seu antecessor, Francisco.

O que aconteceu

Prevost nasceu em Chicago, Illinois, em 14 de setembro de 1955. Ele é filho de Louis Prevost, de ascendência francesa e italiana, e Mildred Martínez, de família espanhola. Dedicado aos estudos, Leão é formado em matemática, filosofia e teologia. Ele entrou para a vida religiosa aos 22 anos, apesar de sempre ter frequentado a igreja com os pais.

Aos 27 anos, foi estudar na Itália. Aperfeiçoou seus conhecimentos religiosos e linguísticos e se tornou doutor em direito canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma. .

Aos 30 anos, passou a viver no Peru. Mudou-se em 1986, três anos após se tornar sacerdote, passando por Piura e Trujillo. Em sua estada de 20 anos no país, tornou-se fluente em espanhol, atuando como missionário, pároco, professor e, por fim, bispo. Ao longo da trajetória, acumulou um profundo conhecimento na Igreja na América Latina e obteve a cidadania peruana.

Em 2014, foi nomeado bispo por Francisco. Na época, Prevost, grande admirador do antecessor, ainda atuava como administrador apostólico no Peru. Ele servia mais de um milhão de católicos, 110 presbíteros, 22 irmãos e 158 religiosas consagradas em 50 paróquias.

Durante os nove anos como bispo no Peru, enfrentou crise. Em 2023, três mulheres o acusaram de acobertar casos de abuso sexual que teriam sido cometidos por dois padres. A investigação, no fim, acabou não sendo concluída pelo Vaticano, mas a diocese que foi liderada por Prevost sempre negou acobertamento.

Antes de ser eleito papa, Prevost serviu na Cúria Romana. Ele ocupava o cargo de Prefeito do Dicastério para os Bispos. Nesta função, conheceu de perto toda a estrutura da Igreja e participou como protagonista na escolha e nomeação de bispos em todo o mundo.

Durante a internação de Francisco, Prevost teve papel essencial. Ele liderou orações públicas no Vaticano pela recuperação do então líder da Igreja Católica.

Alertou sobre mudanças climáticas. Em novembro do ano passado, durante um seminário em Roma, ele afirmou que é hora de passar "das palavras à ação". "O domínio sobre a natureza — a tarefa que Deus confiou à humanidade — não deve se tornar 'tirânico'. Deve haver uma 'relação de reciprocidade' com o meio ambiente", afirmou, segundo o Vatican News.

Rebateu vice-presidente dos Estados Unidos. Em janeiro desse ano, JD Vance afirmou em entrevista à Fox News que existiria um conceito cristão em que primeiro se ama a família, "depois o próximo, depois a comunidade, depois os concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo" e que "grande parte da extrema-esquerda inverteu completamente isso". No X, Prevost rebateu: "JD Vance está errado: Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros".

Prevost é da Ordem de Santo Agostinho. Com lema episcopal "In illo uno unum" (nós somos um), sermão de Agostinho, ele acredita que viver em comunidade é essencial para o evangelho, compartilhando fé, estudos, orações e até bens materiais. Para os agostinianos, como Leão 14, Deus habita no interior de cada humano.

Ele fala mais três idiomas: inglês, italiano e francês e compreende português. Seu perfil é tido como reservado e contido, evitando personificar sua função na igreja e promovendo a descentralização do catolicismo.

Emoção na primeira bênção e legado

Novo papa, Leão 14 pediu paz em todo o mundo. "Deus ama a todos, e o mal não vai prevalecer. Todos estamos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com o Deus que está entre nós", disse o pontífice, em sua primeira aparição aos fiéis, hoje, na basílica de São Pedro.

Leão 14 deu sinal de continuidade. Ainda emocionado, disse que pretende seguir o legado do argentino, que "abençoava Roma e o mundo inteiro na manhã de Páscoa", mesmo debilitado e momentos antes de sua morte.

O primeiro papa norte-americano falou em receber de braços abertos quem precisa de caridade. Com discurso com muitas referências a Francisco e citando o legado cristão, Leão pediu para que homens e mulheres fiéis se unam em torno do propósito missionário, abraçando quem precisa de ajuda.

Todos podemos caminhar juntos na direção daquela pátria a qual Deus nos preparou. À igreja de Roma, uma saudação especial. Necessitamos sermos juntos uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos, prontos para receber de braços abertos, todos que precisam de caridade, presença, diálogo e amor.

Leão 14, em bênção

Lembrou do período no Peru. O novo papa foi bispo na América do Sul e durante sua passagem em Chiclayo serviu para mais de um milhão de católicos, na diocese peruana.

Permitam-me algumas palavras em espanhol: uma saudação a diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito para ser a igreja fiel de Jesus Cristo.

Leão 14, em bênção

