Papa Leão 14 escolhe lema que faz referência a Santo Agostinho; leia

Durante seu primeiro discurso como líder da igreja católica, o papa Leão 14 anunciou ao mundo o lema que usará durante seu pontificado, que é diferente do de Francisco, seu antecessor.

O que aconteceu

Leão 14 terá como lema "Em um só Cristo somos um". Frase escolhida pelo novo papa exemplifica que, embora os cristãos sejam muitos, "no único Cristo somo um", segundo a Santa Sé.

Frase ecoa palavras pronunciadas por Santo Agostinho em um sermão. Leão 14 se reconhece como agostiniano, ou seja, um filho de Santo Agostinho.

A comunidade agostiniana tem origem nos primeiros séculos do cristianismo. Ela surgiu a partir do exemplo de vida e dos escritos de santo Agostinho de Hipona, no século 4º, no norte da África. Após sua conversão, Agostinho fundou uma pequena comunidade monástica com amigos e discípulos, baseada na vida comum, na oração e no estudo.

Séculos depois, em 1244, o papa Inocêncio 4º unificou diversos grupos eremitas sob a Regra de Santo Agostinho. Nesse momento, surge a Ordem de Santo Agostinho, como ela é conhecida hoje. Esse momento marcou a institucionalização oficial da espiritualidade agostiniana na Igreja.

Lemas de outros papas

Francisco, que antecedeu Leão 14 como chefe da igreja, tinha como lema "Olhou-o com misericórdia e o escolheu". O argentino era jesuíta e teve seu pontificado marcado por revoluções dentro da igreja e um olhar mais atento em relação às mazelas sociais.

Bento 16 teve como lema "Cooperador da verdade". O alemão, que assumiu a igreja católica em 2005, permaneceu no cargo até 2013, quando renunciou. Ele morreu em dezembro de 2022.

João Paulo 2º, por sua vez, escolheu a expressão "Todo de Maria" como lema. O polonês foi proclamado papa em 1978 e permaneceu no posto até sua morte, em 2005. Em 2011, ele foi beatificado e sua canonização ocorreu em 2014, quando passou a ser chamado de São João Paulo 2º.