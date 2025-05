Papa Leão 14 celebra primeira missa e faz alerta contra o 'ateísmo prático'

Do UOL, em São Paulo e Colaboração para o UOL, no Vaticano

Em sua primeira homilia pública, o papa Leão 14 fez um apelo direto à autenticidade da fé cristã. Reunido com os cardeais na Capela Sistina, o novo pontífice convidou os fiéis a refletirem sobre a identidade de Jesus e o papel da Igreja Católica em um mundo marcado pela indiferença espiritual.

A celebração aconteceu na manhã desta sexta-feira, 9, com transmissão ao vivo pelo Vaticano. Visivelmente comovido, o papa fechou os olhos por um breve instante no início da missa. Respirou fundo e seguiu com a liturgia.

O rito foi conduzido em inglês e espanhol, dois idiomas que espelham sua trajetória pessoal: nascido nos Estados Unidos, formado em teologia em solo norte-americano, Leão 14 viveu por anos no Peru, onde, como costuma dizer, "tocou com as mãos o coração dos fiéis".

Homilia com recados

A homilia teve tom pastoral, mas também firme. Leão 14 denunciou o que chamou de "ateísmo prático", uma forma de viver como se Deus não existisse, mesmo entre os batizados. "Não são poucos os contextos em que a fé cristã é ridicularizada, os crentes são vistos como retrógrados e a proposta da Igreja descartada como inútil", afirmou.

Ele também criticou a forma como Jesus é apresentado em muitos círculos sociais: "Um simples líder carismático ou super-homem", observou, ignorando sua verdadeira identidade como filho de Deus. Para o papa, a perda dessa referência espiritual tem consequências profundas: "As pessoas tentam vencer a solidão e a insegurança com sucedâneos do espírito, como o sucesso, o prazer ou o poder".

Leão 14 destacou que a Igreja deve manter viva a sua vocação profética. Usou a metáfora bíblica da "cidade colocada sobre o monte" para reafirmar o papel da instituição como farol em meio às trevas da história.

Ao final, retomou a humildade como caminho cristão. Citando Santo Inácio de Antioquia, declarou: "Desejo desaparecer para que Cristo permaneça"frase que, mais do que uma citação, parecia antecipar o espírito com que pretende guiar a Igreja.

A homilia foi, ao mesmo tempo, uma introdução ao seu pontificado e um chamado à ação: fé em Cristo, resistir ao relativismo, rejeitar a acomodação espiritual e assumir uma postura missionária, mesmo que contracultural. "Ainda hoje", disse, "Jesus pergunta a cada um de nós: 'E vós, quem dizeis que eu sou?'".

Discreto e sereno, saiba o que pensa o novo papa

Quando era arcebispo emérito de Chiclayo (750 km ao norte de Lima), foi chamado por papa Francisco para compor o governo do Vaticano. Em 2023, foi para Roma, tornou-se arcebispo, prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Era encarregado de nomear bispos em todo o mundo.

Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático. Estudou na Catholic Theological Union em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino.

Considerado um 'digno meio termo', tem compromisso com os pobres e migrantes, mas opiniões pouco receptivas a LGBTs. As informações são do jornal The New York Times, que lembrou entrevistas do pontífice e ouviu também o reverendo Michele Falcone, 46, um padre da Ordem de Santo Agostinho, anteriormente liderada pelo cardeal Prevost.

Após a morte de Francisco, Prevost disse que ainda havia "muito a fazer" na transformação da Igreja. "Não podemos parar, não podemos retroceder. Temos que ver como o Espírito Santo quer que a Igreja seja hoje e amanhã, porque o mundo de hoje, em que a Igreja vive, não é o mesmo que o mundo de 10 ou 20 anos atrás", disse ele, no mês passado, ao Vatican News.