Papa Leão 14 aparece em primeira selfie e dá autógrafo: 'Testar assinatura'

Do UOL, em São Paulo

Poucas horas após ser anunciado como novo líder da Igreja Católica ontem, o papa Leão 14 realizou algumas interações com fiéis nas ruas do Vaticano e fez até a primeira selfie de seu papado. Ele foi eleito pelo conclave para ser o sucessor de Francisco, que morreu no final de abril.

O que aconteceu

Em um vídeo, ele aparece descendo de um carro e sendo recebido por um grupo de pessoas. Depois de ter sido nomeado e revelado na praça de São Pedro, o pontífice americano quis cumprimentar alguns fiéis que estavam próximos ao Palácio do Santo Ofício — onde ele residia desde que foi levado ao Vaticano por Francisco para liderar o Discatério para os Bispos.

Um dos fiéis parabeniza o religioso. ''Estamos muito felizes com sua eleição e desejamos a ela tudo de bom, todas as orações e toda colaboração para o Ministério, pois entendemos os desafios que existem'', diz após Leão 14 dar um aperto de mão em cada um dos presentes.

Ao lado, uma criança aguardava para falar com o papa. A menina espera de forma ansiosa para tocar na mão do pontífice e, na sequência, pede a ele que autografe um livro que segurava.

Preciso fazer alguns testes de assinatura, aquela antiga já não serve mais

Falou, em tom descontraído e fazendo referência ao novo nome adotado, Leão 14

Primeira selfie do papa Leão 14 Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Em frente ao Palácio, ele também fez sua primeira selfie. Junto a três mulheres, o líder pousou sorrindo. Uma das que aparecem na imagem é Anna Rowlands, professora de Pensamento e Prática Social Católica da Durham University. Ao final, Leão 14 deu uma bênção a pedido do grupo.

Quem é Leão 14

Papa Leão 14 pregou sobre a 'paz' na sua primeira aparição Imagem: Gabriel BOUYS / AFP

É natural de Chicago e o papa mais jovem dos últimos 35 anos. Nasceu em 14 de setembro de 1955, filho Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph. Desde 1990, não há um papa com menos de 70 anos comandando a Igreja Católica.

Além de norte-americano, é também peruano e citou ao país na sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte. Prevost passou um terço de sua vida nos EUA.

Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático. Estudou na Catholic Theological Union em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino. Ganhou o título de "Doutor da Igreja" por sua contribuição significativa à teologia ou doutrina da igreja.

Escolha do novo papa

8.mai.2025 - Féis de todo mundo esperam por novo papa na praça de São Pedro Imagem: Filippo MONTEFORTE / AFP

Milhares de pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.

Cardeal virou papa após conseguir mais de dois terços dos votos. A fumaça branca que anunciou o novo papa saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília) de ontem.

O número de votos depositados no nome escolhido não foi divulgado. Mas, para ser eleito, é necessário que ele tenha recebido ao menos 89 votos - equivalente a dois terços dos 133 cardeais votantes.