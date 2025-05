Ouro fecha em alta com fraqueza do dólar, tensões geopolíticas e foco em EUA-China

O preço do ouro avançou nesta sexta-feira, 9, apoiado pela fraqueza do dólar e pelo aumento das tensões geopolíticas entre Índia e Paquistão, enquanto os investidores aguardam as negociações comerciais entre Estados Unidos e China neste fim de semana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho subiu 1,15%, encerrando a sessão cotado a US$ 3.344,00 por onça-troy.

"O ouro iniciou o dia em baixa, mas deu sinais de recuperação ao longo da sessão, mantendo sua trajetória positiva em 2025", afirmou Christopher Lewis, da FXEmpire. "Na verdade, o ouro tem sido um dos mercados com melhor desempenho nos últimos 18 meses."

A cautela ainda predomina entre os investidores devido à incerteza sobre tarifas comerciais. Em publicação na Truth Social, o presidente Donald Trump sugeriu que uma "tarifa de 80% sobre a China parece adequada", sinalizando uma redução em relação aos atuais 145%. Pequim, por sua vez, enfatizou hoje a sua oposição às chamadas "tarifas de reciprocidade", o que contribuiu para a demanda por busca de ativos de proteção. As autoridades de ambos os países devem se encontrar neste sábado na Suíça para discutir a política tarifária.

Além do front comercial, o foco também se voltou ao sul da Ásia. O Ministério da Aviação Civil da Índia ordenou o fechamento de 24 aeroportos até 15 de maio e o cancelamento de centenas de voos, em resposta à escalada das tensões com o Paquistão.

Para Lewis, o momento é de atenção redobrada. "É provável que o mercado entre agora em uma fase de consolidação, principalmente porque a volatilidade tem sido intensa nas últimas semanas. Muitos traders evitam se posicionar em mercados sem direção clara", avaliou.