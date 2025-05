Os primeiros passos de Leão XIV: missa, oração pública, audiência

Os primeiros passos de Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, eleito na quinta-feira (8), estão sendo acompanhados de perto. A seguir, uma lista sobre o que se sabe e o que não se sabe a respeito de sua agenda para os próximos dias.

- Primeira missa -

Robert Francis Prevost celebrou na manhã desta sexta-feira sua primeira missa como papa Leão XIV, diante dos cardeais que o elegeram como pontífice na Capela Sistina.

Em sua homilia, ele lamentou o declínio da fé diante de "uma segurança diferente daquela que ela propõe, como tecnologia, dinheiro, sucesso, poder ou prazer".

- Oração no domingo na praça de São Pedro -

O pontífice americano-peruano aparecerá no domingo ao meio-dia pela segunda vez na Praça de São Pedro para a tradicional oração dominical.

O evento semanal costuma ser uma oportunidade para o papa se expressar sobre os principais temas da atualidade internacional.

Na quinta-feira à noite, ele fez sua primeira aparição pública imediatamente após sua eleição na sacada da basílica de São Pedro, diante de uma multidão. Ele falou em italiano e espanhol.

- Onde vai morar? -

Em 2013, Francisco surpreendeu parte da cúria - o governo do Vaticano - ao decidir não se mudar para o luxuoso Palácio Apostólico, preferindo um apartamento modesto na residência vaticana de Santa Marta.

Alguns críticos, em particular no campo conservador, o acusaram de contribuir com esta decisão para a dessacralização da função papal e a instauração de um "Segundo Vaticano".

A questão agora é saber se Leão XIV seguirá os passos do primeiro papa latino-americano ou decidirá voltar aos apartamentos pontifícios.

- Primeiro encontro com a imprensa -

O 267º papa receberá na segunda-feira às 8h00 GMT (5h00 de Brasília) a imprensa em uma audiência na ampla Sala Paulo VI do Vaticano, onde são celebradas todas as quartas-feiras as audiências gerais do pontífice.

- A missa de entronização -

A missa solene de entronização de Leão XIV acontecerá em 18 de maio na Praça de São Pedro, na presença de chefes de Estado e de Governo estrangeiros.

Durante esta celebração, regida pelo "Ordo rituum pro ministerii petrini initio Romae episcopi" (Ordem dos ritos para o início do ministério petrino do Bispo de Roma), ele receberá os símbolos do poder papal, incluindo o anel do pescador.

O anel do pescador é um símbolo forte do poder pontifício, utilizado no passado para selar documentos. O objeto fica inutilizável após a morte de cada papa.

Após a cerimônia, o papa deverá visitar, nos dias seguintes, as demais basílicas pontifícias de Roma: São Paulo Fora dos Muros, Santa Maria Maior - onde Francisco está enterrado -, e finalmente São João de Latrão, catedral da Cidade Eterna, onde tomará posse simbolicamente da diocese de Roma.

- Primeira viagem? -

A escolha do destino da primeira viagem do papa será acompanhada com grande atenção, pois fornecerá uma indicação adicional sobre a direção que pretende dar a seu pontificado.

Seu antecessor Francisco havia planejado viajar para a Turquia no final de maio para o 1.700º aniversário do Concílio de Niceia, um importante evento ecumênico.

Leão XIV pode decidir fazer desta sua primeira viagem ao exterior.

Em 2013, Francisco surpreendeu ao escolher como primeiro destino a pequena ilha italiana de Lampedusa, porta de entrada dos migrantes africanos na Europa, onde denunciou "a globalização da indiferença".

A defesa dos migrantes tornou-se então um dos pilares de seu pontificado.

bur-glr-tjc/zm/fp/aa

© Agence France-Presse