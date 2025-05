ONS passa a estimar queda na carga de energia do Brasil em maio

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu nesta sexta-feira sua estimativa para a carga de energia elétrica no Brasil em maio, prevendo agora uma queda anual de 0,3%, para 78.762 megawatts médios (MWm), versus aumento de 1,9% na projeção divulgada na semana passada.

Em boletim, o ONS estimou que os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, que concentram a principal capacidade de armazenamento do país, terminarão maio com 70,1% de capacidade, versus 71,4% na previsão da semana anterior.

Segundo o operador, a energia natural afluente (ENA), indicador das chuvas que atingem as hidrelétricas, seguirá abaixo da média histórica em todo o país durante o mês, com 86% da média no Sudeste/Centro-Oeste, estável ante a semana passada.

Já a previsão para o Sul indica uma redução para 34%, ante 49% previstos na semana passada, 43% no Nordeste (ante 39%) e 64% para o Norte (ante 70%).

(Por Roberto Samora)