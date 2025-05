Lula assiste parada do Dia da Vitória na Rússia; o que se comemora na data?

O presidente Lula (PT) está na Rússia e assiste à parada militar hoje, feriado no país, na Praça Vermelha de Moscou em comemoração dos 80 anos do Dia da Vitória.

O que se comemora nesta data?

A derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Todos os anos a Rússia celebra a data com grandes paradas militares nas principais cidades, num movimento patriótico dedicado aos quase 20 milhões de soviéticos mortos durante o conflito.

O Dia da Vitória é lembrado de forma diferente na Europa. O "cessar-fogo" das tropas aliadas, que marcou a derrocada do exército nazista, foi previsto para a noite de 8 de maio de 1945, após a assinatura de um documento crucial para o fim da guerra no front ocidental: a capitulação da Alemanha sob custódia do general dos Estados Unidos Walter Bell-Smith.

Os aliados haviam acordado que o dia 9 de maio seria dia de comemoração, mas os jornalistas ocidentais lançaram a notícia da rendição alemã mais cedo que o previsto. A União Soviética manteve a data combinada para marcar o fim da Grande Guerra Patriótica, como é chamada na Rússia, e outras regiões da antiga URSS.

Como é a comemoração

O presidente russo, Vladimir Putin, discursa para soldados e líderes internacionais. O Kremlin anunciou que 29 mandatários estrangeiros, incluindo o presidente da China, Xi Jinping, e o cubano Miguel Díaz-Canel, estão presentes.

Pelo quarto ano consecutivo, esta data é comemorada à sombra da operação militar na Ucrânia. Nos últimos três anos, Putin evocou com frequência as memórias da vitória sobre a Alemanha nazista para defender sua ofensiva militar contra a Ucrânia, alegando que a Rússia quer "desnazificar" o país vizinho, do qual ainda ocupa cerca de 20% do território. A Segunda Guerra causou um trauma que ainda é sentido na sociedade e alimentou um patriotismo amplamente explorado pelo presidente russo. Desde o início do ataque à Ucrânia, o governo russo proibiu qualquer crítica às Forças Armadas, intensificando a repressão que levou à prisão de centenas de pessoas e ao exílio de milhares.

Este ano, Putin ordenou um cessar-fogo unilateral de 8 a 10 de maio. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse ontem que a Rússia violou repetidamente seu próprio cessar-fogo e chamou a iniciativa de "farsa".

O governo russo planejou cerimônias de uma escala sem precedentes. As ruas de Moscou estão adornadas com as cores nacionais há vários dias. Muitas lojas e restaurantes colocaram cartazes incentivando as pessoas a "lembrar" da vitória de 1945 e a se sentirem "orgulhosas".

A segurança foi reforçada em Moscou. Os organizadores do desfile proibiram os espectadores de levar cigarros eletrônicos, patinetes ou animais de estimação para o desfile do Dia da Vitória. O desfile de 9 de maio em Moscou atrai milhares de pessoas todos os anos, muitas vezes acompanhadas por suas famílias.

* Com AFP e reportagem publicada em 09/05/2022