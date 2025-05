Papa pede igreja missionária e sinodal; o que isso significa?

Em seu primeiro discurso como papa, Leão 14 pediu que a Igreja Católica seja uma igreja "sinodal", e que busque ser "missionária, que constrói pontes e diálogo".

Igreja sinodal

"Sinodal" vem do termo de origem grega "sínodo", e significa "caminhar juntos". O termo se refere a um movimento de maior escuta da Igreja, com participação de toda a comunidade, incluindo leigos, e foi defendido e ampliado no papado de Francisco, mas enfrentou resistência de parte de Igreja, principalmente por parte dos que temiam a descentralização.

A fala demonstra uma possível continuidade das ideias de Francisco. Em 2021, o então papa chegou a declarar que sinodalidade não é um slogan, e que significa, essencialmente, "caminhar juntos".

O tema da sinodalidade não é o capítulo de um tratado de eclesiologia, muito menos uma moda, um slogan ou o novo termo a ser usado, ou instrumentalizado em nossos encontros. Não! A sinodalidade expressa a natureza da Igreja, a sua forma, o seu estilo, a sua missão. E por isso falamos de Igreja sinodal, evitando, no entanto, considerar que seja um título, entre outros, um modo de pensá-la que preveja alternativas.

Papa Francisco, em 2021.

A Igreja Católica realiza periodicamente também o Sínodo dos Bispos, encontros nos quais bispos de todo o mundo debatem questões sobre os rumos da igreja, e fazem sugestões que podem ou não ser aceitas pelo papa. Os sínodos têm assembleias ordinárias, realizadas a cada três anos, mas também ocorrem edições extraordinárias, quando determinado pelo papa, que também é quem escolhe o tema principal das assembleias. Foram nos sínodos que a Igreja tratou de alguns de seus principais tabus, como a ordenação de mulheres e o celibato de padres.

O Sínodo dos Bispos mais recente aconteceu no ano passado, e teve como tema justamente a sidonalidade. Na ocasião, Francisco escreveu uma carta ao secretário do Sínodo dos Bispos, o cardeal Mario Grech. Na carta, Francisco pediu que os dez grupos de estudo que haviam sido criados por ele "trabalhassem de acordo com um método autenticamente sinodal".

Na ocasião, o Grech declarou o que isso significa: "Dentro do Sínodo, esses grupos são chamados a incentivar a participação efetiva de todos os membros, mas também são chamados a permanecer abertos a uma participação mais ampla, a de todo o Povo de Deus".

Igreja Missionária

Uma igreja missionária seria aquela que está comprometida com o chamado de Jesus de "ir e fazer discípulos de todas as nações". Ou seja, a ideia não é esperar que as pessoas vão ao encontro da Igreja, mas sim que a Igreja vá ao encontro das pessoas e de suas necessidades.