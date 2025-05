Novo papa, Leão 14 não atendeu desejo de Francisco sobre seu sucessor

Falecido em 21 de abril, o papa Francisco não teve um desejo atendido por seu sucessor, o papa Leão 14, anunciado hoje no Vaticano.

O que aconteceu?

Em diversos momentos ao longo dos anos, Francisco deu declarações indicando que gostaria que seu sucessor se chamasse João 24.

Francisco se mostrava um admirador de João 23, papa que foi canonizado por ele em 2014, juntamente com João Paulo 2º. Por isso, em várias ocasiões, afirmou pensar em um sucessor que adotasse o nome João 24, homenageando João 23, que convocou o Concílio Vaticano 2 e que, segundo Francisco, "deixou entrar o ar fresco" no Vaticano, conforme a Revista de Harvard.

Em 2023, durante uma coletiva de imprensa no avião que voltava de uma visita à Mongólia, Francisco falou sobre uma possível viagem ao Vietnã. "Se eu não for, João 24 certamente irá", disse, segundo o Vaticanfiles.

Em 2021, Francisco foi convidado pelo bispo Giuseppe La Placa, de Ragusa, na Itália, a visitar a cidade por ocasião do 75º aniversário da fundação da diocese, em 2025. Diante da data distante, o papa Francisco teria sorrido e, em tom de brincadeira, respondeu que "em 2025 será João 24 que fará essa visita", segundo a Aleteia.

Francisco ou João 24?

Apesar de ter adotado o nome Francisco ao ser escolhido no conclave de 2013, o então cardeal Jorge Mario Bergoglio poderia ter sido o papa João 24. Ele teria dito ao cardeal Francesco Marchisano, no conclave de 2005, que, se tivesse sido eleito naquela ocasião, teria adotado o nome "João", em homenagem a João 23. O registro consta no livro Diario di un Papista, de Gianluca Barile.

Porém, ao ser escolhido no conclave de 2013, como se sabe, Bergoglio optou pelo nome inédito de Francisco. A escolha quebrou uma tradição de séculos sem que um papa escolhesse um nome nunca utilizado.

Três dias após ser proclamado papa, Bergoglio falou sobre a escolha. Em um pronunciamento a jornalistas, disse que dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo e de Fortaleza, lembrou-o da dedicação aos pobres. "Quando os votos chegaram a dois terços, aconteceu o aplauso esperado, pois afinal eu havia sido eleito papa. E ele me abraçou, me beijou e disse: 'Não se esqueça dos pobres'. Eu me lembrei imediatamente de Francisco de Assis", contou o pontífice à época. São Francisco de Assis é conhecido como o protetor dos animais, dos doentes e das pessoas em situação de pobreza.