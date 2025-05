No Peru, eleição do papa Leão XIV é motivo de orgulho para todo o país

Nesta quinta-feira (8), o cardeal americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito papa e adotou o nome de Leão XIV. Ele se torna assim o 267º pontífice da Igreja Católica e o primeiro dos Estados Unidos a ocupar o cargo. Pouco conhecido do grande público, sua escolha empolga os fiéis no Peru, onde passou, no total, quase duas décadas.

Martin Chabal, da RFI em Paris

Em frente à catedral de Lima, alguns católicos vieram com a bandeira peruana para celebrar a eleição do papa Leão XIV. "Um papa quase peruano! Ele sabe quem somos, conhece nosso sofrimento, o que nos falta", diz Eliana, que veio comemorar o resultado do conclave.

Nancy se lembra do momento exato em que soube da eleição. "Estávamos na Igreja de São Pedro e no final da missa o padre disse 'Habemus Papam'", conta.

Em sua conta no X, o Ministério da Imigração peruano confirmou que Leão XIV ainda possuía sua carteira de identidade peruana. A quase 800 quilômetros de Lima, os sinos tocaram por muito tempo e alguns fiéis vieram celebrar em frente à igreja.

#HabemusPapam | El nuevo Papa León XIV saludó al Perú en su primer mensaje y recordó su servicio en la Diócesis de Chiclayo.



Durante su estadía en nuestro país solicitó la nacionalidad peruana, obteniendo el título que lo acredita como ciudadano peruano el 24 agosto de 2015, en... pic.twitter.com/EkYtWViVpx ? Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 8, 2025

Homem do povo

Robert Francis Prévost, seu nome antes de se tornar papa, chegou ao Peru em meados da década de 1980 depois de estudar em Roma e logo se envolveu com as comunidades rurais.

Ele ensinou direito canônico por dez anos no norte do país antes de um breve retorno aos Estados Unidos. Em 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo. Na cidade, deixou uma forte lembrança de homem próximo ao povo, ano em que adotou a nacionalidade peruana.

Em 2017, o então cardeal se destacou por defender publicamente as vítimas do conflito armado das décadas de 1980 e 1990 e criticou o pedido de desculpas considerado insuficiente pelo ex-presidente Alberto Fujimori, considerado culpado de crimes contra a humanidade.

Quando foi chamado a Roma em 2023 pelo papa Francisco para se tornar prefeito do dicastério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, deixou o país emocionado.

Em uma carta dirigida a seus fiéis, ele escreveu que "teve a alegria e o orgulho de se identificar com o povo peruano. Sempre estarei perto de você", declarou.

Esperança para o país

O Peru atravessa uma grave crise de insegurança, com um aumento preocupante de extorsões e assassinatos. Muitos depositam suas esperanças em Leão XIV. "Ele vai mudar as coisas no mundo, a guerra e tudo mais, mas especialmente a violência no Peru, espero", acredita Margarita.

Outros esperam que o conhecimento das realidades do país permita desempenhar, talvez, um papel maior do que o do atual governo. Especialmente porque a confiança na classe política está em queda. Quatro ex-presidentes estão atualmente na prisão e outros aguardam julgamento.

A eleição presidencial de 2026 pode reviver as expectativas, mas, por enquanto, todos estão se perguntando se Leão XIV retornará como pontífice ao Peru ou se ele torcerá para um clube de futebol local.

Com informações da AFP