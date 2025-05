MRV&Co afunda e rivais Tenda e Plano&Plano saltam após resultados

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da construtora MRV&Co tinham forte queda nesta sexta-feira, enquanto os papéis das rivais Tenda e Plano&Plano avançavam, na esteira das divulgações de resultados do primeiro trimestre ocorridas na noite da véspera.

Por volta das 14h45, as ações da MRV&Co afundavam 9,76%, enquanto Tenda disparava 12% e Plano&Plano saltava 7,59%. O Ibovespa, índice de referência da bolsa brasileira, operava quase estável, com variação positiva de 0,05%.

A Tenda apresentou um lucro líquido consolidado recorde de R$85,5 milhões nos primeiros três meses deste ano, um salto ante o ganho de R$4,4 milhões de um ano antes. A receita do grupo, dono da marca mesmo nome e da divisão de casas pré-fabricadas Alea, subiu 16,2% na mesma comparação, para R$865,2 milhões.

Por sua vez, a Plano&Plano, teve lucro líquido de R$80,8 milhões no trimestre, expansão de 62,7% em base anual, em montante que inclui a participação de sócios nos projetos. A receita subiu 21,5% na mesma base.

A MRV&Co, no entanto, teve prejuízo líquido de R$263 milhões no primeiro trimestre, em desempenho pressionado pelo resultado negativo da operação norte-americana Resia. Na divisão de incorporação, que compete diretamente com as construtoras voltadas para o segmento de média e baixa rendas, o lucro ajustado foi de R$26 milhões, queda de 52,2% ano a ano.

Analistas do BTG Pactual definiram os balanços de Tenda e Plano&Plano como sólidos. Segundo Gustavo Cambauva e Elvis Credendio, que assinam relatórios enviados a clientes nesta sexta-feira, os resultados da Tenda superaram as projeções do banco, com impulso de maiores receitas e menores despesas operacionais, enquanto o balanço da Plano&Plano veio em linha com o esperado.

A equipe também notou uma performance mais fraca que o esperado no primeiro trimestre para a MRV&Co, prejudicada em maior parte pela operação nos Estados Unidos. "Os resultados trimestrais vieram mistos, com uma melhora de margem bem-vinda nas operações no Brasil, mas grandes perdas e queima de caixa na Resia", afirmaram.