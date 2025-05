Armadilha, ciúme, cadarços: o que se sabe sobre morte de professora em SP

A veterinária Fernanda Loureiro Fazio, 45, foi presa hoje apontada como mandante do assassinato da professora Fernanda Reinecke Bonin, 42, sua ex-mulher. Mais cedo, a Polícia Civil divulgou mais detalhes da investigação sobre o crime.

Assassinato por ciúme

Fazio não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de um ano, acredita a polícia. A vítima já estava se relacionando com outra pessoa.

Suspeita foi detida no próprio escritório, onde estava acompanhada dos advogados "Ela preferiu se calar e só falar em juízo, mas vamos chegar à conclusão do motivo pelo qual o crime foi cometido", explicou o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, em entrevista a jornalistas na tarde de hoje.

Investigadores não descartam motivação financeira. Bonin possuía um seguro de vida num valor entre R$ 400 mil e R$ 500 mil. Porém, a união estável das duas ocorreu em separação total de bens, ou seja, a veterinária não seria a principal beneficiária, o que faz a tese de ciúme ganhar força.

O UOL tenta contato com a defesa de Fernanda Fazio. O espaço está aberto para manifestação.

Planejamento do crime

Ao todo, a Polícia Civil investiga cinco suspeitos. Fernanda Fazio teria chamado um amigo para executar o crime, que, por sua vez, cooptou as outras três pessoas.

Suposta mandante e um homem foram presos até o momento. Outros dois homens estão foragidos, enquanto a polícia pediu à Justiça a prisão de uma mulher.

Cadarços encontrados pela polícia na casa do suspeito Imagem: Obtido pelo UOL

Polícia encontrou vários cadarços na casa do suspeito preso. Ele disse que coleciona os objetos. Fernanda Bonin foi morta após ser enforcada justamente com um cadarço.

Investigadores ainda tentam esclarecer o papel de cada suspeito no crime.

Pane mecânica

Fernanda Bonin foi encontrada morta no dia 28 de abril. O corpo estava em um terreno baldio ao lado da Avenida João Paulo da Silva, no bairro Vila da Paz, com um cadarço enrolado no pescoço.

Ela desapareceu na noite anterior. Em 27 de abril, saiu do apartamento onde morava para socorrer a ex-esposa, que supostamente tinha sofrido uma pane mecânica no carro na zona oeste da cidade. Os dois filhos do casal, de 6 anos, estavam no carro da suspeita.

Imagens mostram o carro da vítima sendo abandonando. O veículo foi deixado em uma rua próxima ao Autódromo de Interlagos, zona sul de SP, no dia 27 de abril - mesmo dia do desaparecimento -, e Fernanda foi encontrada morta no dia seguinte.