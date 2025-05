Parecem pintura: as fotos mais incríveis da escolha do novo papa

Imagens mostram como foi a despedida do papa Francisco em Roma. O corpo foi colocado em um caixão de madeira, como ele pediu em testamento, e enterrado fora do Vaticano pela primeira vez em 122 anos.

O que aconteceu

Público prestou as últimas homenagens ao papa Francisco na Basílica de São Pedro, entre os dias 23 e 25 de abril. O Vaticano estimou a presença de 250 mil pessoas. Já o ministro do interior da Itália, Matteo Piantedosi, disse que 400 mil pessoas se reuniram para o adeus.

Pessoas prestam homenagens ao Papa Francisco, enquanto ele é velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 24 de abril de 2025 Imagem: Remo Casilli/REUTERS

Pessoas rezam enquanto aguardam o início da missa fúnebre do Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Susana Vera/REUTERS

Francisco foi o primeiro pontífice das Américas. Ele liderou a Igreja por 12 anos e morreu na última segunda-feira, aos 88 anos. Após três dias de velório, o caixão de madeira com o corpo do papa foi levado até a Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma. O cortejo foi acompanhado pelo público.

O caixão do Papa Francisco está sendo selado na Basílica de São Pedro, antes de seu funeral no Vaticano, em 25 de abril de 2025 Imagem: Simone Risoluti/via REUTERS

Um carro fúnebre carregando o caixão do Papa Francisco segue por uma estrada em Roma em direção à Basílica Papal de Santa Maria Maggiore no dia de seu funeral, visto do Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Remo Casilli/REUTERS

O presidente dos EUA, Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump, o presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte Macron assistem enquanto o caixão do Papa Francisco é carregado pelos carregadores durante sua missa fúnebre na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

O caixão de Francisco foi recebido nos degraus da basílica de Santa Maria Maggiore por um grupo de 40 pessoas formado, segundo a Igreja, por "pessoas pobres e marginalizadas", que seguravam rosas brancas. O sepultamento aconteceu em uma cerimônia fechada.

Este foi o primeiro sepultamento de um pontífice fora do Vaticano desde Leão 13 em 1903. Sepultura está localizada entre a capela Paulina (capela da Salus Populi Romani) e a capela Sforza, próxima ao Altar de São Francisco.

Visão geral de pessoas participando da missa para os funcionários do Vaticano, após o funeral do Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 27 de abril de 2025 Imagem: Amanda Perobelli/REUTERS

Uma vista do túmulo do Papa Francisco na Basílica Papal de Santa Maria Maior (Santa Maria Maggiore), em Roma, Itália, 27 de abril de 2025 Imagem: Francesco Sforza/via REUTERS

Francisco pediu que a sepultura fosse "no chão, sem decoração especial". Feita de mármore da Ligúria, o túmulo tem apenas a inscrição "Franciscus", a versão latina do nome que ele escolheu, e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido pelo argentino em seu testamento.

Conclave acontece no dia 7 de maio. Os dois conclaves anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. O Vaticano confirmou que 133 cardeais estão aptos a participar do conclave e decidir quem será o próximo líder da Igreja, que conta com 1,4 bilhão de membros.

Membros do clero participam da missa pelos funcionários do Vaticano, após o funeral do Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 27 de abril de 2025 Imagem: Amanda Perobelli/REUTERS

Membros do clero comparecem à missa de corpo presente do Papa Francisco, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

Cardeais ficam proibidos de ter contato com o mundo externo. Cardeais do mundo todo se reunirão em uma assembleia secreta na capela Sistina, no Vaticano, sob regras rígidas que começaram a ser desenvolvidas no século 13. O seleto grupo de eleitores fará um juramento em que promete manter segredo sobre a votação e ficará proibido de ter contato com o mundo externo.

É difícil prever a duração da eleição. O caráter reservado da reunião dificulta uma previsão sobre a duração do pleito, mas a escolha de Jorge Bergoglio para o papado, em 2013, aconteceu pouco mais de 24 horas do início dos rituais. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias.

Membros do clero caminham antes da missa de corpo presente do Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

Um padre caminha na Praça de São Pedro, antes da missa de corpo presente do Papa Francisco, no Vaticano, em 26 de abril de 2025 Imagem: Remo Casilli/REUTERS

Cardeais entram na Basílica de São Pedro para missa antes do conclave Imagem: Handout / VATICAN MEDIA 7.mai.2025/ AFP

Homem se ajoelha na praça de São Pedro antes do conclave que escolherá o novo papa Imagem: REUTERS/7.mai.2025-Eloisa Lopez