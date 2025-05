Papa Leão 14 realizará missa de posse em 18 de maio

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Belo Horizonte*

O Vaticano anunciou hoje que a missa de posse do novo papa, Leão 14, será celebrada em 18 de maio - 10 dias após a escolha e revelação do nome.

O que aconteceu

A chamada missa de entronização acontecerá na Basílica de São Pedro. A celebração marca de forma oficial o início do pontificado do papa Leão 14, eleito ontem durante o quarto escrutínio do conclave.

Líderes políticos e religiosos de todo o mundo são esperados na cerimônia. A missa acontece no local onde, segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro, o fundador da Igreja Católica, foi martirizado em uma cruz de cabeça para baixo.

O Vaticano também anunciou que o papa realizará sua primeira audiência geral no dia 21 de maio. A agenda também inclui uma visita à basílica Santa Maria Maior, onde seu antecessor Francisco foi enterrado, em 25 de maio.

Quem é Leão 14

Papa Leão 14 pregou sobre a 'paz' na sua primeira aparição Imagem: Gabriel BOUYS / AFP

É natural de Chicago e o papa mais jovem dos últimos 35 anos. Nasceu em 14 de setembro de 1955, filho Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph. Desde 1990, não há um papa com menos de 70 anos comandando a Igreja Católica.

Além de norte-americano, é também peruano e citou ao país na sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte. Prevost passou um terço de sua vida nos EUA.

Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático. Estudou na Catholic Theological Union em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino. Ganhou o título de "Doutor da Igreja" por sua contribuição significativa à teologia ou doutrina da igreja.

Escolha do novo papa

8.mai.2025 - Féis de todo mundo esperam por novo papa na praça de São Pedro Imagem: Filippo MONTEFORTE / AFP

Milhares de pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.

Cardeal virou papa após conseguir mais de dois terços dos votos. A fumaça branca que anunciou o novo papa saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília) de ontem.

O número de votos depositados no nome escolhido não foi divulgado. Mas, para ser eleito, é necessário que ele tenha recebido ao menos 89 votos - equivalente a dois terços dos 133 cardeais votantes.

(Com AFP e Reuters)