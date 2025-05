Minerva pagará R$22 milhões à União em acordo de leniência

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora de alimentos Minerva deverá pagar R$22 milhões à União em acordo de leniência assinado com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU), informou a AGU em comunicado nesta sexta-feira.

A decisão tem base na lei Anticorrupção e os fatos objeto do acordo são anteriores a 2018, disse a AGU, acrescentando que eles envolveram o pagamento de vantagens indevidas a fiscais agropecuários vinculados ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) em Araguaína (TO).

"A questão foi investigada no contexto das Operações Lucas e Vegas, que apuraram o envolvimento de mais de uma dezena de empresas de processamento de alimentos", afirmou a pasta.

A AGU afirmou que, durante as negociações do acordo, "foram avaliados e reconhecidos os aperfeiçoamentos do programa de integridade adotado pela empresa", e que, além do pagamento da multa, a Minerva também se comprometeu a aprimorar suas políticas de governança e de compliance.

Procurada, a Minerva não respondeu de imediato a pedido de comentário da Reuters por email fora do horário comercial.

(Redação São Paulo)