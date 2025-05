Milan vence Bologna (3-1), que fica mais distante da Liga dos Campeões

O Milan garantiu uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Bologna nesta sexta-feira (9), na partida que abriu a 36ª rodada da Serie A, com o mexicano Santi Giménez brilhando ao marcar dois gols.

Para o Bologna, o revés no estádio de San Siro é especialmente preocupante porque o freia na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com 62 pontos, os bolonheses estão em sétimo e fora da zona de classificação para a Champions, que na Itália inclui os quatro primeiros colocados.

Juventus (4º), Roma (5º) e Lazio (6º) estão apenas um ponto à frente do Bologna, mas podem aproveitar esse tropeço para se distanciarem nesta rodada.

A derrota foi, portanto, dolorosa para uma equipe que havia saído na frente do placar no início do segundo tempo (49'), com um chute de Riccardo Orsolini que surpreendeu o goleiro Mike Maignan.

Na reta final, o Milan reagiu e Giménez empatou (73'), antes do atacante americano Christian Pulisic colocar os 'rossoneri' em vantagem. O mexicano marcou o último gol nos acréscimos (90'+2).

O Milan está agora provisoriamente três pontos atrás da Lazio, que ocupa a sexta e última posição da 'zona europeia'.

Mas, para além da Serie A, o Milan pode garantir uma vaga na Liga Europa se vencer a Copa da Itália na próxima quarta-feira, onde na final enfrentará o Bologna, que não conquista um título desde a própria Copa da Itália de 1974.

Os 'rossoneri' estão há 22 anos sem vencer o torneio, e levantar o troféu salvaria sua irregular temporada, na qual já venceram a Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, em janeiro.

Na briga pelo título italiano, o líder Napoli chega ao fim de semana com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a Inter de Milão.

Os napolitanos recebem o Genoa (13º) no domingo, logo após a Inter de Milão, recém-classificada para a final da Liga dos Campeões, visitar o Torino (11º).

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Bologna 3 - 1

- Sábado:

(10h00) Como - Cagliari

(13h00) Lazio - Juventus

(15h45) Empoli - Parma

- Domingo:

(07h30) Udinese - Monza

(10h00) Hellas Verona - Lecce

(13h00) Torino - Inter

(15h45) Napoli - Genoa

- Segunda-feira:

(13h30) Unione Venezia - Fiorentina

(15h45) Atalanta - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 77 35 23 8 4 55 25 30

2. Inter 74 35 22 8 5 73 33 40

3. Atalanta 68 35 20 8 7 71 31 40

4. Juventus 63 35 16 15 4 52 32 20

5. Roma 63 35 18 9 8 50 32 18

6. Lazio 63 35 18 9 8 58 45 13

7. Bologna 62 36 16 14 6 54 41 13

8. Milan 60 36 17 9 10 58 40 18

9. Fiorentina 59 35 17 8 10 53 35 18

10. Como 45 35 12 9 14 45 48 -3

11. Torino 44 35 10 14 11 39 40 -1

12. Udinese 44 35 12 8 15 38 49 -11

13. Genoa 39 35 9 12 14 30 43 -13

14. Cagliari 33 35 8 9 18 36 51 -15

15. Hellas Verona 32 35 9 5 21 30 63 -33

16. Parma 32 35 6 14 15 40 54 -14

17. Lecce 27 35 6 9 20 24 57 -33

18. Unione Venezia 26 35 4 14 17 28 49 -21

19. Empoli 25 35 4 13 18 27 55 -28

20. Monza 15 35 2 9 24 25 63 -38

./bds/jr/cyj/dr/raa/aam

© Agence France-Presse