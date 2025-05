Lula reafirma interesse em acordo com Rússia para construção de pequenas usinas nucleares

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo brasileiro tem interesse na construção conjunta de pequenas usinas nucleares com a Rússia, mencionando um projeto de energia já levantado anteriormente.

A declaração foi feita na abertura de uma reunião bilateral entre Lula e o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou.

"Temos interesse em discutir sobretudo a área energética. Temos muito interesse em estabelecer a relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares", disse Lula em trecho do encontro transmitido ao vivo em vídeo.

O tema já havia surgido durante visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia ao Brasil, Sergei Lavrov, em 2023, e faz parte de uma proposta do Ministério de Minas e Energia de criar uma rede de pequenos reatores nucleares para fornecimento de energia e aumentar a exploração da reserva de urânio que o Brasil possui.

Durante a visita de Lavrov, o chanceler russo prometeu que a Rússia iria ampliar a cooperação com o Brasil nessa área. Já existe entre os dois países um acordo de fornecimento de urânio enriquecido para a usinas nucleares de Angra, de acordo com estatal russa de energia nuclear Rosatom.

Lula está em Moscou para participar das comemorações russas do Dia da Vitória, em homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra. Além de Putin, Lula terá uma reunião bilateral com o presidente da Eslováquia, Robert Fico.

De Moscou, o presidente segue para Pequim, onde participará do Fórum Celac-China e de uma visita oficial à China.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)