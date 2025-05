Lula critica tarifas dos EUA em reunião com Putin e líderes na Rússia

O presidente Lula (PT) criticou hoje as tarifas anunciadas pelos EUA em reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, e outros líderes na Rússia.

O que aconteceu

Lula disse que as decisões do presidente norte-americano Donald Trump são "unilaterais". "As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos EUA de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que temos que ter", disse.

Presidente disse que viagem à Rússia tem como objetivo estreitar e refazer parceria entre Brasil e Rússia. Lula ressaltou que o país tem "interesses políticos, comerciais, culturais, científicos e tecnológicos" com a Rússia e disse ainda que aquele país também deve ter interesses no Brasil. "Somos duas grandes nações em continentes opostos, fazemos parte do sul global e temos a chance de nesse momento histórico, fazer com que a relação comercial possa crescer muito", disse Lula durante a reunião com Putin e os demais líderes russos.

Lula disse que apesar de o fluxo comercial com a Rússia ser deficitário para o Brasil há chances de crescimento. "Temos um fluxo comercial de aproximadamente 12,5 bilhões de dólares, bastante deficitário para o Brasil, mas entendemos que o potencial de crescimento dessa relação é muito grande para o Brasil".

Presidente disse que os interesses do Brasil são, sobretudo, na área energética. Lula disse que os interesses do Brasil são em discutir as áreas da defesa, espacial, científica tecnológica, educação e, sobretudo, a questão energética. O presidente destacou que viajou acompanhado do ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira de Oliveira, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Genro. Presidente destacou ainda que tem interesse em discutir e estabelecer relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares.

Lula estava acompanhado representantes da Câmara e do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o vice-presidente da Câmara, o assessor de Lula de política externa Celso Amorim, embaixadores e o diretor da Polícia Federal e empresários do setor de exportação de carnes, estavam presentes.

Viagem de Lula à Rússia

Presidente participou hoje, em Moscou, da comemoração pelos 80 anos da derrota da Alemanha nazista para o exército soviético na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em meio ao conflito da Rússia contra a Ucrânia, o evento é marcado pela ausência de líderes de potências ocidentais. Lula assistiu ao desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha, em Moscou.

Governo Putin aproveita o 9 de Maio para demonstrar força e exibir o poder bélico russo, com desfile militar e exposição de armamentos. Segundo o Kremlin, 29 chefes de Estado estrangeiros estarão presentes, mas nem todos os nomes foram divulgados.

Convidado de maior relevância é o presidente da China, Xi Jinping. Das Américas, além de Lula, foram divulgados os nomes dos ditadores da Venezuela, Nicolás Maduro, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Ausências chamam atenção no evento. Os líderes dos principais países europeus não foram à Rússia por reprovar a guerra do país contra a Ucrânia, em curso desde 2022. Apoiador do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, o governo alemão, que vetou a Rússia em suas celebrações, nem foi convidado. Lideranças do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, que compuseram os Aliados junto com a União Soviética, também não foram.

Em ligação, Lula teria pedido fim da guerra —presidente brasileiro tenta exercer papel de mediação na guerra contra a Ucrânia. Em entrevista à revista norte-americana The New Yorker, Lula afirmou que, nas últimas semanas, conversou com Putin e pediu que ele "volte à política". "Liguei para o Putin e disse: 'Putin, acho que é hora de você voltar para a política. Coloque um fim nisso [na guerra na Ucrânia]. O mundo precisa de política, não de guerra", disse.

Na quinta-feira, o presidente e a primeira-dama, Janja, jantaram com o presidente russo. Foi o primeiro encontro dos mandatários neste mandato de Lula. Condenado pelo TPI (Tribunal Penal Internacional), Putin pode receber voz de prisão se entrar nos países signatários, inclusive o Brasil, o que tem impedido sua ida às cúpulas internacionais, como o G20 no Brasil e as assembleias da ONU (Organização das Nações Unidas).