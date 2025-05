Lojas Renner vê 2º tri melhor que em 2024, mantém cautela em crédito

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner avalia que poderá ter um resultado de segundo trimestre mais alto que o obtido um ano antes, quando temperaturas recordes para o período prejudicaram as vendas de vestuário no país, em meio a uma demanda atual forte, mas que diante da alta dos juros da economia, deixa a empresa cautelosa na oferta de crédito.

A companhia, que tinha suas ações entre as maiores altas do Ibovespa na manhã desta sexta-feira após publicação de resultados de primeiro trimestre na noite da véspera, espera uma margem de lucro no mínimo estável este ano, com chance de crescimento, afirmou o presidente-executivo, Fabio Faccio, durante conferência com analistas.

"Abril e maio do ano passado foram meses mais quentes da história. Nesse ano temos temperaturas muito adequadas à estação", afirmou o executivo, citando que esta sexta-feira e o sábado marcam o pico de vendas do trimestre por conta do dia das Mães no domingo.

"Temos expectativa de termos boa performance no segundo trimestre. Até o momento vem vindo...Hoje e amanhã são os dois principais dias do trimestre", disse Faccio.

Apesar do otimismo, as volatilidades e incertezas no cenário macro deixam a empresa cautelosa na concessão de crédito por meio da financeira Realize, disse o diretor financeiro da Lojas Renner, Daniel dos Santos.

Segundo o executivo, as encomendas importadas da empresa estão protegidas por operações de hedge "até setembro e abaixo de R$6".

Questionado sobre a política de alocação de capital e retornos aos acionistas, Santos afirmou que a Renner vai focar em oportunidades de expansão da base de lojas. "E tendo oportunidade de acelerar, vamos acelerar, incluindo reformas. Mas teremos eventual saldo de caixa e poderemos fazer nova recompra ou distribuição de dividendos ou algum investimento estratégico que entendamos ser adequado", afirmou.

No primeiro trimestre, a Lojas Renner teve alta de quase 60% no lucro líquido do primeiro trimestre, com uma expansão de 55% no resultado operacional medido por Ebitda.

Parte do desempenho pode ser creditado a crescimento da empresa na Argentina, disseram os executivos, onde o potencial de lojas da companhia é "10 vezes maior" que o atual, disse Faccio. A Lojas Renner tem apenas quatro lojas no país.

"Mas neste momento não estamos olhando expansão agora (na Argentina), temos um olhar mais cauteloso para entender se o cenário...continuará em expansão", afirmou o presidente da Lojas Renner. "Se entendermos que o país continua em bom rumo, dentro de um ou dois anos (a Argentina) poderá ser mais uma linha de expansão nossa", acrescentou.

No Brasil, a companhia avalia que a bandeira Youcom, voltada ao público jovem, tem um potencial para dobrar seu parque de lojas em shopping centers, espelhando a base da Lojas Renner, disse o executivo

"Tem uma oportunidade importante de ampliação de metros quadrados em algumas lojas existentes", acrescentou.

(Por Alberto Alerigi Jr.)