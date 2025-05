Localiza recua forte apesar de lucro acima do esperado

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Localiza recuavam mais de 6% na tarde desta sexta-feira, mesmo após a empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas reportar crescimento de quase 15% no lucro líquido no primeiro trimestre, para R$842 milhões, acima do esperado.

Na visão de analistas do Bradesco BBI, o comportamento das ações não reflete a perspectiva positiva para empresa, que mostrou um resultado forte, com o lucro líquido superando as estimativas no mercado, mesmo com margem em seminovos estável e despesas com depreciação no topo do guidance da empresa.

André Ferreira e Leandro Neto, que têm recomendação "outperform" para as ações, também destacaram em relatório a clientes nesta sexta-feira o aumento de 11% ano a ano nos preços de aluguel, além de previsão de novos reajustes e perspectiva de depreciação estável nos próximos trimestres.

Às 14h45, os papéis caíam 6,38%, a R$41,1, entre os piores desempenhos do Ibovespa, que oscilava perto da estabilidade. Na mínima até o momento, as ações foram negociadas a R$40,84.

Em relatório enviado a clientes no final da noite, os analistas Filipe Nielsen e Stephen Trent, do Citi, citaram que o resultado operacional foi mais fraco do que a expectativa do Citi e mostrou sinais de que a Localiza pode estar enfrentando desafios maiores para aumentar as tarifas de aluguel.

"Nessas condições, existe o risco de que a empresa dependa de novas reduções da frota para aumentar as tarifas, mantendo uma utilização saudável. Considerando o recente desempenho melhor das ações da Localiza, é possível que os resultados criem alguma pressão de venda entre os investidores", afirmaram.

Após um começo de ano mais negativo (-4,13% em janeiro e -8,97% em fevereiro), os papéis acumularam valorização de 21,12% em março e de 27,90% em abril. Até a véspera, mostravam acréscimo de mais de 2% em maio.