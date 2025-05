Irmãos de Leão 14 revelam surpresa com nomeação: 'Muito longe do imaginado'

Do UOL, em São Paulo

Os dois irmãos do Leão 14, Louis e John Prevost, disseram ter assistido em êxtase o momento em que o nome de Robert foi anunciado como líder da Igreja Católica ontem, na Basílica de São Pedro.

O que aconteceu

John ligou para uma sobrinha enquanto o nome do irmão era revelado pela televisão. "Ela começou a gritar porque era o tio dela e eu estava num momento de descrença de que isso podia ser possível, porque estava muito longe do que pensávamos que aconteceria", disse em uma entrevista à Associated Press em sua casa, em Illinois, nos EUA.

Desde pequeno, John falou saber que seu irmão caçula seria padre e a família acreditava em ''grandes feitos'' dele na Igreja Católica. Quando criança, ele brincava de celebrar missa e fazia a tábua de passar roupa como altar, relatou o familiar. ''Ele sabia [da sua vocação]. Acho que nunca questionou isso. Acho que nunca pensou em outra coisa'', falou à ABC News.

Imagem sem data de papa Leão 14 quando jovem Imagem: Augustinian Province of Our Moth via Reuters

O então cardeal Prevost teria chamado a possibilidade de eleição de 'bobagem'. John conversou com o irmão um dia antes do início do conclave, quando falaram sobre a possibilidade - mas Leão 14 disse que era ''bobagem e conversa fiada''. ''Ele simplesmente não acreditava ou não queria acreditar'', afirmou.

"Começaram a ler o nome dele, e quando ele disse 'blá, blá, blá, Robert', eu soube imediatamente: era o Rob", disse Louis, o mais velho dos irmãos, à ABC. Ele contou que estava deitado em sua cama, já que não se sentia bem. "Fiquei grato por ainda estar deitado na cama, porque eu poderia ter caído.'' Na sequência, se levantou e começou a dançar.

Costumávamos provocá-lo o tempo todo: 'você vai ser papa um dia'. Os vizinhos diziam a mesma coisa. Sessenta e poucos anos depois, aqui estamos

Louis Prevost

Os irmãos costumam conversar todos os dias por ligação. Conforme a entrevista, eles discutem sobre tudo, de política a religião. John disse não saber agora quanto tempo terá para falar com Robert e como vão manter o contato: "Já é estranho não ter alguém com quem conversar".

Eles também acreditam que Leão 14 deve seguir os passos do antecessor, Francisco. O pontífice foi descrito pela família como alguém muito ''preocupado com os pobres'' e com aqueles que ''não têm voz''.

Quem é Leão 14

Papa Leão 14 pregou sobre a 'paz' na sua primeira aparição Imagem: Gabriel BOUYS / AFP

É natural de Chicago e o papa mais jovem dos últimos 35 anos. Nasceu em 14 de setembro de 1955, filho Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph. Desde 1990, não há um papa com menos de 70 anos comandando a Igreja Católica.

Além de norte-americano, é também peruano e citou ao país na sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte. Prevost passou um terço de sua vida nos EUA.

Antes de se tornar padre, aos 22 anos, se formou matemático. Estudou na Catholic Theological Union em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino. Ganhou o título de "Doutor da Igreja" por sua contribuição significativa à teologia ou doutrina da igreja.