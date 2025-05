Índices acionários chineses têm leve baixa antes de negociações comerciais entre EUA e China

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China tiveram leve baixa nesta sexta-feira, reduzindo os ganhos da semana, à medida que os investidores aguardavam as próximas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O índice SSEC, em Xangai, caiu 0,3% e o índice CSI 300 recuou 0,17%, depois de ambos terem se movimentado em faixas estreitas ao longo do dia.

O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, fechou em alta de 0,4%, depois de oscilar entre ganhos e perdas, ficando próximo à máxima de cinco semanas.

O sentimento foi de cautela antes da conversa sobre comércio entre a China e os Estados Unidos neste fim de semana na Suíça, onde as principais autoridades econômicas e comerciais dos dois países devem tomar medidas para esfriar uma guerra tarifária que tem perturbado a economia global.

A China tem plena confiança em sua capacidade de gerenciar as questões comerciais com os EUA, disse a vice-ministra das Relações Exteriores, Hua Chunying, um dia antes do início das negociações comerciais.

Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que espera negociações substanciais entre as duas maiores economias do mundo, sinalizando que as tarifas punitivas de 145% dos EUA sobre os produtos chineses podem ser reduzidas.

"A redução das tarifas, se concretizada, seria um grande fator positivo para as ações chinesas. Entretanto, acreditamos que o processo de negociação poderá ser demorado, com altos e baixos", disseram analistas do Morgan Stanley.

Ainda assim, o CSI 300 subiu 2% nesta semana, seu melhor desempenho desde meados de janeiro, uma vez que as medidas de estímulo de Pequim antes das negociações comerciais ofereceram algum alívio.

Enquanto isso, o Hang Seng avançou pela quarta semana em sua mais longa sequência de vitórias desde fevereiro, quando a startup chinesa DeepSeek surpreendeu os investidores e levou as ações de tecnologia a fortes ganhos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,56%, a 37.503 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,40%, a 22.867 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,30%, a 3.342 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,17%, a 3.846 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,09%, a 2.577 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,81%, a 20.915 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,73%, a 3.876 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,48%, a 8.231 pontos

(Por Jiaxing Li em Hong Kong)