Índice europeu STOXX 600 sobe, alemão DAX atinge pico recorde com otimismo sobre acordo comercial

Por Medha Singh e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias ampliaram os ganhos nesta sexta-feira, com o índice alemão DAX fechando em máxima recorde, com investidores encontrando alívio em sinais de abrandamento da guerra comercial com a expectativa de discussões entre os Estados Unidos e a China no fim de semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou em alta de 0,44%. O índice DAX de Frankfurt subiu 0,6% e acumulou alta de 1,7% na semana.

As ações da BP subiram 4,4% depois que uma matéria do Financial Times afirmou que a Shell, a Chevron, a Exxon Mobil, a TotalEnergies e a ADNOC "analisaram os números" de uma possível aquisição da empresa petrolífera.

Energia e recursos básicos lideraram os ganhos entre os setores. subindo 2% e 0,9%, respectivamente.

O setor de automóveis, suscetível a notícias relacionadas a tarifas, subiu 0,8% e foi um dos subíndices de melhor desempenho na semana.

Na véspera das negociações comerciais entre os EUA e a China, o presidente norte-americano Donald Trump disse que a China deveria abrir seu mercado para os Estados Unidos e afirmou que tarifas de 80% sobre os produtos chineses "parecem corretas" Atualmente, Pequim enfrenta tarifas de importação de 145% dos EUA.

As principais autoridades das duas maiores economias do mundo vão realizar negociações na Suíça no sábado.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,27%, a 8.554,80 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,63%, a 23.499,32 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,64%, a 7.743,75 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,02%, a 39.369,99 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,48%, a 13.554,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,52%, a 6.988,05 pontos.