Índia oferece reduzir diferença de tarifas em dois terços na tentativa de pacto comercial com Trump

Por Shubham Batra e Shivangi Acharya e Ira Dugal

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia ofereceu reduzir sua diferença tarifária com os Estados Unidos para menos de 4%, de quase 13% atualmente, em troca de uma isenção dos aumentos tarifários "atuais e potenciais" do presidente Donald Trump, disseram duas fontes.

Isso significaria que o diferencial tarifário médio entre a Índia e os EUA, calculado em todos os produtos sem ponderação do volume de comércio, seria reduzido em 9 pontos percentuais, em uma das mudanças mais abrangentes para derrubar as barreiras comerciais na quinta maior economia do mundo.

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Índia, com o comércio bilateral totalizando cerca de US$129 bilhões em 2024. A balança comercial está atualmente a favor da Índia, que tem um superávit de US$45,7 bilhões com os EUA.

Trump anunciou na quinta-feira o primeiro acordo de seu governo com o Reino Unido. Ele reduz as tarifas médias britânicas sobre os produtos norte-americanos, mas mantém a tarifa básica de 10% imposta por Washington sobre os produtos britânicos, provavelmente estabelecendo um modelo para a abordagem de Washington com outros parceiros comerciais.

No mês passado, Trump anunciou uma pausa de 90 dias em suas tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais globais, incluindo uma tarifa de 26% sobre a Índia, enquanto seu governo negocia acordos comerciais. Uma tarifa básica de 10% continua a ser aplicada à Índia e a muitos outros países durante a pausa.

Depois do Reino Unido, a Índia e o Japão são os próximos dois países na fila para finalizar um acordo, disse uma terceira autoridade do governo indiano. "Veremos qual deles cruzará a linha primeiro".

Para conseguir isso, Nova Délhi ofereceu reduzir a zero as taxas de 60% das linhas tarifárias na primeira fase do acordo que está em negociação, disseram as duas primeiras fontes, ambas autoridades do governo indiano familiarizadas com o assunto.

A Índia ofereceu acesso preferencial a cerca de 90% dos produtos importados dos Estados Unidos, incluindo as tarifas reduzidas, disse uma das duas autoridades.

Os detalhes da oferta da Índia para reduzir a diferença tarifária e o que foi solicitado aos EUA em troca não foram informados anteriormente.

Uma delegação de autoridades indianas deve visitar os EUA neste mês para levar as negociações adiante, disse uma quarta autoridade, acrescentando que o ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, também poderia visitar o país, mas seus planos não foram finalizados.

As quatro autoridades governamentais não quiseram ser identificadas, pois os detalhes das negociações são privados e confidenciais.

O Ministério do Comércio da Índia, que está liderando as negociações, não respondeu a um pedido de comentário.

Além das isenções tarifárias, a Índia também solicitou acesso preferencial ao mercado para os principais setores de exportação, incluindo gemas e joias, couro, vestuário, têxteis, plásticos, produtos químicos, sementes oleaginosas, camarão e produtos de horticulturas, como bananas e uvas.