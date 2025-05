Índia e Paquistão se acusam de ataques; moradores e turistas fogem

Por Aftab Ahmed e Charlotte Greenfield e Shivam Patel

JAMMU, Índia/ISLAMABAD (Reuters) - Índia e Paquistão se acusaram mutuamente de lançar ataques com drones e artilharia durante a noite e a manhã de sexta-feira, enquanto turistas e moradores fugiam no terceiro dia do pior conflito entre os vizinhos com armas nucleares em quase três décadas.

As sirenes soaram em cidades no ponto crítico do conflito na Caxemira e outros locais, e as pessoas foram orientadas a permanecer em casa. O conselho de críquete da Índia suspendeu o IPL -- torneio mais rico do esporte -- e a Superliga do Paquistão transferiu os jogos para os Emirados Árabes Unidos.

Os antigos inimigos têm se enfrentado desde que a Índia atacou várias áreas que descreveu como "infraestrutura terrorista" no Paquistão na quarta-feira, em retaliação a um ataque mortal a turistas hindus na Caxemira indiana no mês passado.

O Paquistão rejeitou as acusações indianas de que estaria envolvido. Os dois países têm trocado tiros e bombardeios transfronteiriços e enviaram drones e mísseis para o espaço aéreo um do outro, alarmando as potências mundiais que pediram moderação.

Cerca de 48 pessoas foram mortas desde quarta-feira, de acordo com estimativas de vítimas em ambos os lados da fronteira que não foram verificadas de forma independente.

O relacionamento entre a Índia e o Paquistão tem sido repleto de tensão desde que conquistaram a independência do domínio colonial britânico em 1947. Os países travaram três guerras, duas delas pela Caxemira, e entraram em conflito várias vezes.

ACUSAÇÕES CONFLITANTES

A Força Aérea da Índia disse que o Paquistão usou drones turcos para atacar 36 locais no oeste e noroeste da Índia, na Caxemira e em outros Estados que fazem fronteira com o Paquistão até o limite do Mar da Arábia.

A Índia respondeu com drones contra alvos no Paquistão e destruiu um sistema de defesa aérea, disse o oficial da Força Aérea Indiana Vyomika Singh em uma coletiva de imprensa.

Singh afirmou que o Paquistão usou voos comerciais como "um escudo" durante o ataque de drones, permitindo que as companhias aéreas operassem em seu lado da fronteira em uma tentativa de deter ou enfraquecer a resposta da Índia. Não houve comentário imediato do Paquistão.

A Força de Segurança de Fronteira da Índia disse que uma "grande tentativa de infiltração" foi frustrada na região de Samba, na Caxemira, na noite de quinta-feira. Os projéteis ainda estavam caindo na área de Uri na sexta-feira, de acordo com um oficial de segurança que não quis ser identificado.

O ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, rejeitou as acusações indianas anteriores de ataques paquistaneses como "infundadas e enganosas" e disse que o Paquistão não havia realizado nenhuma "ação ofensiva".

Na Caxemira paquistanesa, as autoridades disseram que um forte bombardeio do outro lado da fronteira matou cinco civis, incluindo um bebê, e feriu outros 29 na madrugada de sexta-feira.

O Ministério da Defesa da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os combates são os mais mortais desde um conflito limitado entre os dois países na região de Kargil, na Caxemira, em 1999.