Importação de petróleo pela China aumenta 7,5% em abril com suprimentos do Irã e Rússia

Por Chen Aizhu

(Reuters) - As importações de petróleo pela China em abril desaceleraram em relação ao mês anterior, mas aumentaram 7,5% ante o ano passado, devido a entregas abundantes de remessas sancionadas e à formação de estoques pelas refinarias estatais durante as paradas de manutenção.

As importações de abril para o maior comprador do mundo totalizaram 48,06 milhões de toneladas métricas, de acordo com a Administração Geral de Alfândega, o equivalente a 11,69 milhões de barris por dia (bpd).

Esse número é menor do que os 12,1 milhões de bpd em março, mas maior em comparação com os 10,88 milhões de bpd em abril de 2024.

Após as importações recordes de petróleo iraniano em março, as remessas iranianas, incluindo petróleo e condensado -- em sua maior parte passados como malaios -- caíram, mas permaneceram fortes, perto de 1,5 milhão de bpd, estimou a Vortexa Analytics.

A China também trouxe uma quantidade recorde de barris russos do Ártico, totalizando cerca de 280.000 bpd em abril, compensando a redução dos suprimentos iranianos, observou a Vortexa.

As compras gerais em abril, incluindo suprimentos "convencionais" e não sancionados por refinarias estatais, ajudaram a aumentar os estoques, de acordo com traders e a Vortexa.

"O acúmulo de estoques de petróleo bruto nos tanques terrestres da China acelerou significativamente em abril. A taxa média de construção ultrapassou 1,1 milhão de bpd nas cinco semanas que terminaram em 4 de maio", escreveu a Vortexa em nota esta semana.

Nos primeiros quatro meses, as importações ficaram em 183,03 milhões de toneladas, ou 11,13 milhões de bpd, um aumento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados.

No entanto, as refinarias enfrentaram margens fracas devido à demanda mais fraca de combustível.

Na semana passada, a gigante do refino Sinopec divulgou uma queda de quase 30% nos lucros trimestrais, culpando em parte a queda na demanda doméstica de combustível.