Ibovespa fecha em alta com ajuda de Itaú e alcança 5ª semana de avanço

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa voltou superar os 137 mil pontos nesta sexta-feira, mas perdeu o fôlego e fechou com um acréscimo discreto, apoiado principalmente no avanço das ações do Itaú Unibanco, após um resultado sólido no primeiro trimestre, em uma sessão abarrotada de resultados corporativos.

Porto Seguro, Petroreconcavo, Lojas Renner, Copel e Assaí também tiveram uma repercussão positiva aos balanços, diferentemente de nomes como MRV&Co, CSN, Petz, Braskem, Magazine Luiza e Localiza, que sofreram perdas expressivas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,24%, a 136.556,53 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 137.286,01 pontos na máxima e 136.105,44 pontos na mínima do dia, encerrando a semana com acréscimo acumulado de 1,05% -- no quinto ganho semanal seguido.

O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somava R$27 bilhões antes dos ajustes finais.