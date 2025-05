Haddad prevê inflação pouco abaixo do projetado no fechamento do ano

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira estar confiante de que a inflação vai fechar o ano um pouco melhor do que as projeções, apontando que isso fará com que o Brasil chegue em 2026 com uma "situação mais confortável.

Em entrevista a jornalistas após participar de evento na B3, Haddad disse que a leitura do IPCA para abril, divulgada nesta sexta-feira, veio em linha com o esperado e que ele está confiante no arrefecimento da inflação até o final do ano.

O IBGE informou mais cedo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve alta de 0,43% em abril, após subir 0,56% no mês anterior. Em 12 meses, o índice acumulou alta de 5,53%.

O Ministério da Fazenda estimou em março que o IPCA fecharia o ano em 4,9%. Economistas consultados pelo Banco Central preveem alta de 5,53%, segundo o mais recente boletim Focus.

(Reportagem de Fernando Cardoso)