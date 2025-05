Haddad afirma que está mais fácil do que parece aprovar isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 9, que aprovar a nova faixa de isenção do imposto de renda está mais fácil do que parece. Ele se colocou à disposição do deputado federal Arthur Lira, relator da matéria na Câmara, para prestar esclarecimentos sobre o projeto encaminhado pelo Executivo que visa isentar salários de até R$ 5 mil.

Na terça-feira, Lira avaliou que o governo prevê arrecadar no ano que vem mais do que o necessário com as mudanças propostas, de forma que poderá compensar Estados e municípios sem que haja uma nova fonte de arrecadação.

O ministro da Fazenda afirmou nesta sexta que ainda não teve a oportunidade de discutir o assunto com Lira.

"Ele está ouvindo um lado, mas eu creio que vai ouvir também o ministério da Fazenda para formar um juízo sobre o que está em jogo. Nós estamos à disposição para prestar os esclarecimentos", disse Haddad a jornalistas, na saída de um evento na B3. "Ele sabe que eu estou sempre 100% à disposição do Parlamento, sobretudo do relator. Vamos apresentar para ele os nossos cálculos e mostrar que está mais fácil do que parece aprovar essa grande reforma da renda que visa buscar justiça", acrescentou.