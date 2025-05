Grupo Vestuário sobe 1,02% em abril ante avanço de 0,59% em março no IPCA

O grupo Vestuário saiu de uma alta de 0,59% em março para uma elevação de 1,02% em abril, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,43% do IPCA do último mês.

As maiores contribuições partiram das altas na roupa feminina (1,45%), na roupa masculina (1,21%) e nos calçados e acessórios (0,60%).

Segundo o IBGE, o movimento sazonal de mudança de estação, com a chegada às lojas de novas coleções, explica os aumentos de preços.