Foi vítima de fraude no INSS? Veja como pedir ressarcimento

Do UOL, em São Paulo

A partir da semana que vem, será possível pedir ressarcimento dos valores descontados do INSS por associações fraudulentas. O governo federal anunciou a criação de um canal para que aposentados e pensionistas vítimas da fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possam identificar golpes.

Veja abaixo qual será o passo a passo, segundo o INSS.

Como pedir ressarcimento

Quem foi lesado será informado, pelo app Meu INSS, a partir do dia 13. Segundo o INSS, cerca que 9 milhões de pessoas foram afetadas.

A partir do dia 14, o beneficiário poderá verificar qual foi o valor descontado e para qual associação foi a contribuição. O "Meu INSS" informa quais, por quanto tempo e por que associação o aposentado e pensionista teve valores descontados.

Se o contribuinte não reconhecer algum desconto, pode contestar e pedir ressarcimento.

Ao falar que ele [o segurado] não concorda [com o desconto], ele não precisa juntar documento algum, ele não precisa preencher nada. Ele simplesmente vai clicar e falar 'esse desconto eu não reconheço, eu não autorizei, eu não dei autorização para aquela associação para fazer os meus dissociativos'.

Gilberto Waller, presidente do INSS, sobre como informar fraude

Isso poderá ser feito pelo app Meu INSS e pelo telefone 135. "Esse tipo de comunicação, esse tipo de contato é desburocratizado, o cidadão não precisa juntar documento a ninguém, ele não precisa fazer contato com ninguém, porque ninguém está autorizado a falar em nome do INSS", disse

Waller.

A associação terá, então, 15 dias para tomar duas medidas possíveis. Ou reúne documentos para provar que a vinculação do associado foi legítima ou, caso não consiga comprovar, tem até 15 dias para fazer o ressarcimento.

O processo será automático, segundo o INSS. Quando o beneficiado informar a fraude, o sistema vai gerar a cobrança do valor para aquela associação automaticamente, sem a necessidade de dar entrada em um pedido formal ou judicial. "O INSS vai fazer a defesa do cidadão perante a associação", afirmou Waller.

O valor ressarcido será depositado diretamente na conta do segurado.

Não há prazo para fazer a contestação. O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirmou que o beneficiário não precisa correr para fazer essa consulta e contestação.