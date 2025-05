Fertilizantes/Anda: entregas sobem 17,7% em fevereiro e somam 7 mi de t no 1º bi

São Paulo, 9 - As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro atingiram 3,376 milhões de toneladas em fevereiro de 2025, o que representa um crescimento de 17,7% em relação a igual mês do ano passado, segundo dados divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). No acumulado de janeiro a fevereiro, o volume entregue soma 7,072 milhões de toneladas, alta de 7,7% ante igual período de 2024.O Estado de Mato Grosso manteve a liderança nas entregas, com 1,916 milhão de toneladas no bimestre, o equivalente a 27,1% do total nacional. Em seguida aparecem o Paraná (1,020 milhão de toneladas), Goiás (845 mil toneladas), Minas Gerais (724 mil toneladas) e São Paulo (646 mil toneladas).Já a produção nacional de fertilizantes intermediários alcançou 505 mil toneladas em fevereiro, com leve crescimento de 1,6%. No acumulado do primeiro bimestre de 2025, o volume produzido chegou a 1,152 milhão de toneladas, avanço de 12,1% frente a igual período de 2024.As importações também cresceram. Foram 2,998 milhões de toneladas em fevereiro, alta de 19% na comparação anual. De janeiro a fevereiro, as compras externas somaram 6,003 milhões de toneladas, aumento de 10,1% frente aos 5,452 milhões de toneladas importadas em igual intervalo de 2024.Apesar do avanço nas importações totais, o Porto de Paranaguá - principal porta de entrada de fertilizantes no País - registrou ligeira queda no volume desembarcado: 1,715 milhão de toneladas, recuo de 0,2% em relação ao ano anterior. O terminal paranaense representou 28,6% de todo o volume importado no período.