Exportações de aço da China atingem recorde histórico apesar de turbulência tarifária

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As exportações de aço da China em abril ultrapassaram 10 milhões de toneladas métricas pelo segundo mês consecutivo, elevando o total dos primeiros quatro meses do ano a um recorde, sustentado por embarques antecipados antes das pesadas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O maior produtor e exportador de aço do mundo embarcou 10,46 milhões de toneladas de aço no mês passado, segundo dados alfandegários divulgados nesta sexta-feira. Embora praticamente inalteradas em relação a março, as exportações foram 13,5% maiores que as do mesmo mês de 2024.

As exportações de janeiro a abril aumentaram 8,2% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde histórico para o período, de 37,89 milhões de toneladas.

"As exportações de aço em abril foram um pouco maiores do que nossa expectativa, embora tenham mantido um crescimento anual positivo, apoiado pelos pedidos de pré-carregamento sustentados observados", disse Jiang Mengtian, analista da consultoria Horizon Insights em Xangai.

Jiang previu que as remessas de maio diminuiriam à medida que as tarifas e o crescente protecionismo comercial começassem a afetar os negócios.

As tarifas de Washington ameaçam o comércio de transbordo, em que países terceiros revendem aço chinês para os EUA. Os principais clientes de aço da China, como Coreia do Sul e Vietnã, também impuseram taxas para evitar que o aço seja redirecionado e despejado em seus mercados.

Como resultado, as exportações do segundo trimestre devem cair em até um quinto em relação ao primeiro trimestre, disseram oito analistas e traders à Reuters no início desta semana.

MINÉRIO DE FERRO

As importações de minério de ferro da China em abril aumentaram 9,8% em relação a março, atingindo o maior nível desde dezembro, já que as margens melhores incentivaram as usinas a reservar mais cargas marítimas.

Maior consumidor mundial de minério de ferro, a China importou 103,14 milhões de toneladas do principal material para a fabricação de aço no mês passado, acima da mínima de 20 meses, de 93,97 milhões de toneladas, em março.

O volume do mês passado, que estava em grande parte em linha com as expectativas dos analistas, também foi 1,3% superior aos 101,82 milhões de toneladas de abril de 2024.

"Como as importações de março ficaram abaixo das expectativas, não é surpresa ver maiores importações de minério de ferro em abril, o que também pode se refletir em uma maior produção de metal quente no mês passado e um acúmulo de estoque nas últimas duas semanas de abril", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services (FIS).

Nos primeiros quatro meses deste ano, as importações de minério de ferro pela China caíram 5,5% em relação ao ano anterior, para 388,36 milhões de toneladas, mostraram os dados.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)