Exportações da China crescem mais e importações caem menos que o previsto em abril

As exportações da China tiveram alta de 8,1% em abril, na comparação com igual período do ano passado, de acordo com dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta sexta-feira, 9. O resultado superou a expectativa dos analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam crescimento de 2,5% das exportações.

Já as importações recuaram 0,2% em abril, na comparação anual. A expectativa era de queda maior, de 5,5%.

No mês, a China acumulou superávit comercial de US$ 96,18 bilhões. O valor é menor do que as previsões de analistas consultados pelo WSJ e pela FactSet, de superávit de US$ 97,6 bilhões e de US$ 100,9 bilhões, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.