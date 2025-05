Exército do Paquistão diz que Índia atacou com mísseis três de suas bases aéreas

O Paquistão informou neste sábado (noite de sexta, 9, no Brasil) que mísseis lançados pela Índia atingiram três de suas bases aéreas, uma delas localizada nos arredores da capital, Islamabad, perto do quartel-general do Exército.

"A Índia atacou com mísseis as bases de Nur Khan, Murid e Shorkot", disse o porta-voz militar Ahmed Sharif Chaudhry em uma transmissão ao vivo da televisão estatal. "Agora só precisam aguardar nossa resposta", alertou.

