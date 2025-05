EUA e Irã avançam para quarta rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano

Os Estados Unidos e o Irã realizarão uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã no domingo (11), em Omã, pouco antes da visita de Donald Trump ao Oriente Médio. O republicano é esperado na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos entre os dias 13 e 16 de maio. A diplomacia iraniana confirmou nesta sexta-feira (9) que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viaja para a Arábia Saudita e o Catar neste sábado (10).

Em um vídeo transmitido pela mídia local, Araghchi afirmou que as discussões com os EUA estão progredindo. "Nossos amigos de Omã sugeriram domingo como data e nós concordamos", disse ele. "As negociações estão progredindo e, naturalmente, quanto mais avançamos, mais consultas e revisões precisamos, e mais tempo as delegações levam para considerar as questões levantadas", observou o ministro.

De acordo com a declaração publicada no site do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Araghchi viajará primeiro para Riad para "se encontrar e discutir com altos funcionários sauditas" e depois para Doha "para participar da Conferência de Diálogo Irã-Mundo Árabe".

O ministro das Relações Exteriores iraniano indicou que as reuniões planejadas na Arábia Saudita se concentrariam, em particular, nas negociações em andamento entre o Irã e os Estados Unidos sobre a questão nuclear. "Acreditamos que a sustentabilidade de qualquer possível acordo depende, em grande parte, de levar em conta as preocupações nucleares dos países da região, bem como os interesses comuns entre o Irã e esses Estados", disse Araghchi em um vídeo transmitido pela mídia local.

Países ocidentais e Israel, considerado por especialistas a única potência nuclear no Oriente Médio, suspeitam que o Irã queira adquirir armas nucleares. Teerã rejeita essas alegações e defende o direito à energia nuclear para fins civis, especialmente para energia.

Uma fonte próxima às negociações disse, sob condição de anonimato, que "o enviado especial americano, Steve Witkoff, deve viajar para Omã no domingo para uma quarta rodada de negociações com o Irã". "Como no passado, esperamos discussões diretas e indiretas", acrescentou a fonte.

Inimigos jurados há quatro décadas

O Irã e os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas desde 1980. Inimigos declarados, os dois países iniciaram conversas sobre a espinhosa questão nuclear iraniana em 12 de abril.

Na quarta-feira (8), o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que essas negociações mediadas por Omã estavam no "caminho certo".

Rumores de que os EUA queiram mudar o nome do Golfo pode ser um ponto de discórdia. Na quarta-feira, Donald Trump indicou que "tomaria uma decisão" sobre como os Estados Unidos se refeririam à região, depois que vários meios de comunicação americanos divulgaram a intenção do presidente americano de chamá-lo, no futuro, de "Golfo Árabe" ou "Golfo da Arábia", em vez de "Golfo Pérsico".

Essa decisão irritaria o Irã em um momento em que Washington mantém negociações nucleares com Teerã. Araghchi disse que tal movimento sinalizaria "intenção hostil direcionada contra o Irã e seu povo".

(Com AFP)